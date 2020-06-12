«На постоянном контроле». Как в Минске проводят мониторинг необоснованного увольнения работников

Новости Беларуси. В столице по поручению Президента проводят мониторинг необоснованного увольнения работников с предприятий и организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь, контроль коснется частных организаций.

При выявлении нарушения трудового законодательства материалы направляются в Департамент государственной инспекции труда для реагирования.

Кроме того, открыта горячая линия по вопросам незаконного увольнения. Телефон можно найти на сайте комитета по труду, занятости и социальной защиты. Звонки принимаются в будни с 9 до 18 часов и в субботу с 10 до 13 часов.