«На постоянном контроле». Как в Минске проводят мониторинг необоснованного увольнения работников
Новости Беларуси. В столице по поручению Президента проводят мониторинг необоснованного увольнения работников с предприятий и организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В первую очередь, контроль коснется частных организаций.
При выявлении нарушения трудового законодательства материалы направляются в Департамент государственной инспекции труда для реагирования.
Кроме того, открыта горячая линия по вопросам незаконного увольнения. Телефон можно найти на сайте комитета по труду, занятости и социальной защиты. Звонки принимаются в будни с 9 до 18 часов и в субботу с 10 до 13 часов.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Еще в 2017 году в мае глава государства поручил местным органам власти обеспечить недопущение несанкционированного увольнения работников. Эта работа у нас ведется постоянно и находится на постоянном контроле.
Новое поручение главы государства – мы проанализировали, прежде всего, поступившие обращения в адрес комитета Минского городского исполнительного комитета. Около 30 всего поступило к нам таких обращений, где, по мнению заявителей, люди считают, что их незаконно уволили в мае – начале июня.
В целом на рынке труда столицы наблюдается положительная тенденция – растет численность занятых в экономике. Еженедельно проводятся онлайн-ярмарки вакансий и мини-ярмарки, которые помогают найти сезонную или временную работу. Кроме того, проводится переобучение по 33 профессиям и подготовка специалистов под заказ конкретного нанимателя.
В столичном банке вакансий сейчас порядка 17 тысяч свободных мест и около 900 безработных.