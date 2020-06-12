Игорь Евсеев: когда мы подключаемся, решается всё быстрее. Сегодня на контроле у помощников Президента все вопросы

Всего к помощнику Президента со своими просьбами обратились 28 жителей, причем не только из районов, но и из столицы.

Новости Беларуси. Прямую телефонную линию провел инспектор по Минской области Игорь Евсеев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, например, житель Червеня сообщил о проблеме подтопления улицы Гагарина во время дождей. Игорь Евсеев пообещал выехать на место лично и прояснить ситуацию.

Проблемы у людей самые разные, в основном – жилищное строительство, ремонт дорог, трудоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Надо дорогу – значит, сделаем дорогу. Выеду, посмотрю визуально. Негоже, конечно. Найдем мы этот асфальтогранулятор и гравийно-песчаную смесь, чтобы подсыпать и люди могли ходить по нормальному дорожному покрытию по своей улице. Когда мы подключаемся, решается же все быстрее.

Сегодня труба забита. Спрашиваю: «Какой год?» – «2011». Столько прошло… Посмотрим.

Сегодня на контроле у помощников Президента все вопросы.

Некоторые долгосрочные проблемы помощник Президента взял под личный контроль, по другим дал поручения с указанием точных сроков решения.

Периодически поступают и такие обращения, после рассмотрения которых материалы направляются юристам или сотрудникам правоохранительных органов.