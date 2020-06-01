Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией

Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не переходило черту закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Перед заходом сюда журналист ОНТ спросил: вот в этих условиях подготовки к выборам есть ли какие-то особые условия службы Комитета государственной безопасности и работы сотрудников? Александр Лукашенко:

Я знаю, что ты сказал. Что у вас всегда особые условия, и ничего абсолютно вам менять не надо. Валерий Вакульчик:

Да. Александр Лукашенко:

Вы всегда были, так сказать, настороже, и я вас всегда держал в форме хорошей. Поэтому не думаю, что там что-то менять надо.