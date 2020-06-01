Глава КГБ Беларуси: ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло, абсолютно в полном объёме владеем ситуацией

Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не переходило черту закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждый имеет право на собственное мнение. Люди дискутируют, высказывают свою позицию, но важно, чтобы желание обозначить свои взгляды не переходило черту закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста, определены места в Минске и во всех городах – точки, где можно вести дискуссию. Наше дело – контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске, иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем не должны допустить нарушения закона. Люди должны пойти сами и дискутировать. На кухне хотят – на кухне, пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям.
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Хотелось бы знать, как вы видите развитие ситуации и к чему мы в результате способны прийти.
Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Перед заходом сюда журналист ОНТ спросил: вот в этих условиях подготовки к выборам есть ли какие-то особые условия службы Комитета государственной безопасности и работы сотрудников?
Александр Лукашенко:
Я знаю, что ты сказал. Что у вас всегда особые условия, и ничего абсолютно вам менять не надо.
Валерий Вакульчик:
Да.
Александр Лукашенко:
Вы всегда были, так сказать, настороже, и я вас всегда держал в форме хорошей. Поэтому не думаю, что там что-то менять надо.
Валерий Вакульчик:
Вот я так и сказал, что ничего неожиданного сейчас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит – мы знали об этом и мы докладывали вам заблаговременно эту информацию.
Александр Лукашенко:
Подтверждаю.
Валерий Вакульчик:
Единственное, там могут бы ть некоторые частности, которые мы сейчас подкорректировали. В абсолютно полном объеме владеем этой ситуацией.