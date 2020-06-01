«Разам з бацькамі». Жители Гродно рассказали, почему в будний день вышли благоустраивать детские площадки

Новости Беларуси. Под хэштэгом «Разам з бацькамі». 1 июня в Гродно стартовал национальный проект, в рамках которого дети и родители будут вместе благоустраивать свои дворы и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно таким образом здесь присоединились к Международному дню защиты детей, который сегодня отмечают в мире. Основная идея проекта – дать возможность каждому внести свой, пусть и небольшой, вклад в дело наведения порядка на Земле. Что из этого вышло, расскажет Галина Буро.

Мне очень хочется, чтобы все площадки были яркими, красивыми, не было поломанных горок, не было облезшей краски. Чтобы везде было красиво, уютно.

А раз очень хочется, то все кисти в руки. Еще накануне активисты БРСМ расклеили по подъездам информацию об акции: мол, кто желает – присоединяйтесь. Юлия Морозова живет в соседнем доме уже третий год. На призыв откликнулась со всей семьей: пришла даже свекровь, чтобы присмотреть за непоседливыми внуками, пока мама с дочкой красят беседку.

Юлия Морозова, жительница Гродно:

Это очень полезная акция. Помимо того, что нам помогает благоустроить микрорайон, она еще и сплачивает наших соседей. То есть помогает нам узнать лучше людей, с которыми мы вместе живем.

Акция «Разам з бацькамі» уже по названию семейная. Будний день, конечно, не сделал массовости, но она здесь и не нужна. Достаточно нескольких мам, заинтересованных в благоустроенной площадке для своих же детей.

Галина Буро, корреспондент:

Кисточка и краска сегодня главный инвентарь. Навыки окрашивания здесь не столь важны, главное – желание. Мы тоже не удержались.

Точно также не удержалась и 11-кратная чемпионка Беларуси в прыжках с шестом Ирина Жук. Спортсменка завоевала лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2021 года в Токио. Пока же готова ставить рекорды и подавать пример в общественном труде. Еще бы, ведь у бабушки в деревне каждый год красит забор.

Ирина Жук, многократная чемпионка и рекордсменка Беларуси в прыжках с шестом:

Сегодня День защиты детей. Я здесь рядом живу, постоянно езжу, у меня здесь много знакомых с детьми. Да и просто, почему бы и нет? Время есть, сейчас соревнований особо нету, тренировки не очень тяжелые, поэтому с удовольствием. Позвонили – я согласилась.

А вот на другом конце Гродно на детской площадке ясли-сада № 1 к дамам с кисточками подключилась тяжелая артиллерия.

Вадим Сидор, житель Гродно:

Песок подсыпали в песочницу, дорожки засыпали, качельки подсыпали, потому что было неровно. Сейчас пойдем бетон заливать, там надо опалубку подлить вокруг беседки. В общем, покрасили, турники сделали.

Все это Вадим решил сделать для своих же двоих дошколят. Ради этого даже отпросился с работы на пару часов. Как, собственно, и другие родители. Вместе с волонтерами «Доброе сердце» и работниками ЖКХ в День защиты детей благоустроили 30 дворовых площадок в Гродненской области.

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Инициатива молодежи Гродненщины, которая изначально задумывалась как областное мероприятие, выросла в полноценный республиканский проект. Сегодня к нам присоединяются и спортсмены, и молодые семьи, которые проживают в этих дворах. И, наверное, только вместе, только разам мы, сохраняя то, что уже построено, приумножая это, мы сможем сделать нашу малую родину еще краше.