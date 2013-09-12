Новости Беларуси. Южные плоды с северной пропиской. В Витебской области собрали первый урожай арбузов. Выращивание теплолюбивой ягоды турецкого сорта в самом холодном регионе страны – своего рода эксперимент. Провели его в местном хозяйстве. В итоге, с одной сотки собрали более полутонны арбузов.

Виктор Корсак, заведующий Витебским овощным сортоиспытательным участком:

Это самый меньший, который мы убрали. А в среднем вес арбуза у нас товарного составил 5,5 килограмма.

Виктор Иванович по долгу службы ежегодно испытывает различные сорта овощей. В этом году в план исследований самого северного сортоучастка страны впервые включили арбузы. Поначалу казалось, что толку не будет, — уж слишком неказистыми были растения. Да и появившиеся после цветочки выглядели невзрачно, даже в сравнении с огуречными. Но вскоре ситуация в корне изменилась.

Виктор Корсак:

К концу июня, первые числа июля, начался отмечаться активный рост, пошло массовое цветение женских цветков и образовалось много завязи. К середине августа-месяца было наглядно видно, что уже урожай хороший.

С единственной сотки собрали свыше полутоны арбузов. В пересчете на гектар урожайность - почти 700 центнеров! Выращивать сладкие ягоды в хозяйстве будут и дальше. Еще пару лет – в качестве эксперимента, а потом – для себя.

Денис Береснев, главный агроном СПК «Ольговское»:

Ну, просто себе доказать, что можно и в северном регионе заниматься также. Заниматься, но не на промышленной, а на частных приусадебных участках, заниматься именно бахчевыми культурами.

Витебские арбузы практически не отличаются от тех, что продают на рынках. Разве что цвет мякоти не ярко красный, а нежно розовый. Но те, кто пробовал северную ягоду, отмечают: вкус – отменный.

Николай Манух, прораб СПК «Ольговское»:

Эксперимент провели и, похоже, удачно. Поэтому, ну, все попробовали, всем понравилось. Думаю, что на будущее вырастим еще крупнее.

Валерий Козлов, главный агроном Витебского зонального института сельского хозяйства» НАН Беларуси:

Попробовал. Действительно, удивлен, что в наших широтах вот такое возможно. И, думаю, на следующий год попробуем и мы.

Экспериментаторы уверяют: в наших широтах еще и не то возможно. Так что не исключено - скоро выращивать сладкие ягоды здесь будут также как, например, огурцы. А импортным арбузам будут предпочитать наши, белорусские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.