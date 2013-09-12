Более трех с половиной тысяч казаков одновременно спели на главной площади Новочеркасска. Таким образом, в России установили новый рекорд по числу хоровых исполнителей.

Казаки, кадеты и участники творческих коллективов Ростовской области спели гимн Всевеликого войска Донского и другие известные казачьи композиции. Число участников рекода - 3681 человек. Это выступление также призвано поддержать Новочеркасский войсковой Вознесенский кафедральный собор, на площади перед которым и происходило действо, в рамках национального мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10». С марта россияне выбирают лучшие достопримечательности страны, и построенный в 1805 году собор вышел в финал.

В трёх долинах гор Гиндукуш в Пакистане живёт уникальный народ, называемый калаши. Окружённый со всех сторон исламизированными соседями, он в течение многих веков сохранял свои традиционные верования, основанные на язычестве.

И, хотя исламизация не смогла не затронуть эту культуру, она по-прежнему остаётся уникальной в своём роде, привлекая множество туристов. Калаши отличаются от окружающих народов не только традициями и одеждой, но и внешностью. Многие представители народности светловолосые и голубоглазые. Здесь нередко можно услышать легенды о том, что эти люди – потомки Александра Македонского. Ритуалы также очень необычные. Например, побывав на похоронах, можно окунуться в атмосферу настоящего веселья. Калаши верят, что рождение и смерть человека – очень радостные события. От того, как встретишь, будет зависеть жизнь на земле, а от проводов – жизнь на небе. Сегодня народность калашей насчитывает 17 тысяч человек.

А жители города Неджапа в Сальвадоре празднуют фестиваль огня. В ходе его традиционно воспроизводятся события битвы между покровителем города Святым Иеронимом и дьяволом.

Местные жители делятся на две команды и бросают огненные шары. Традиция чтить память Святого Иеронима возникла 300 лет назад, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.