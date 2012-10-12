12 октября многодетные жительницы Минской области награждены орденом Матери

Новости Беларуси. Неделя матери продолжается в Беларуси. Женщин чествуют в трудовых коллективах, в исполкомах проходят торжественные приемы. Особое внимание – многодетным мамам.

В Беларуси в текущем году орденом Матери награждены более 300 женщин. Все они родили и достойно воспитали пять и более детей. Всего же высокого знака материнской доблести в нашей республике за 17 лет удостоены более 7 тысяч мам.

12 октября чествовали жительниц Минской области. В числе почетных гостей – родные сестры Алеся и Ольга Ткаченко. На двоих у них 13 детей. А Валентина Лойко из агрогородка Щомыслица и вовсе в ожидании 11 малыша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Лойко, многодетная мать:

У меня 10 детей: шесть мальчиков, четыре девочки.

Алеся Ткаченко, многодетная мать:

Нас четыре сестры. Мы росли у мамы дружные. В семью свое перенесли. У меня шесть детей, у моих сестер по семь.