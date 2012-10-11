Отопительный сезон 11 октября стартовал в Минске. В квартиры столицы тепло начнет поступать в субботу

Новости Беларуси. В Минске 11 октября потеплели первые батареи – в детских садах. Воспитатели и родители радуются, ведь природный градус взял уверенный курс на понижение. И здания постепенно остывали. Еще немного, и в группах было бы холодно.

Елена Зайцева, заведующая ясли-сад № 211 Минска:

То, что пришло сегодня тепло в детские сады – это, наверное, самое правильное решение.

Сантехники обещают в группах летние климатические нормы без перебоев: не ниже плюс 19. Так что, как летом: беззаботные игры и обязательно водные процедуры.

Тепло почувствовали также медики вместе с пациентами. Не скрывают: уже успели перейти на утепленный вариант одежды.

Перепады температур для главного книжного архива страны сродни катастрофе. Уникальные рукописные памятники, инкунабулы (первые печатные книги XV века), издания Франциска Скорины.

Чтобы сохранить раритеты, в Национальную библиотеку запустили тепло. Своя котельная обеспечивает плюсовыми температурами 23 этажа. Нюанс в том, что для каждого помещения необходим свой микроклимат. За ним следят особенно тщательно. Ведь снижение, казалось бы, всего на один градус, уже чревато необратимыми последствиями.

Александр Челноков, ведущий инженер диспетчерского отдела Национальной библиотеки Беларуси:

Для хранения книг необходим определенный температурно-влажностный режим. При повышении температуры хранения на один градус снижается сохранность книги где-то на 100 лет.

Главный ориентир у коммунальных служб – природный градус. Ждут пока в течение пяти дней за окном будет плюс 8. Таковы правила. Сначала подключают тепло к объектам социального значения. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы. А уже затем в течение нескольких дней тепло приходит в квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске включили батареи вне очереди. Отопительный сезон уже стартовал в Гродно и Могилеве. Брест и Гомель присоединятся 12 октября. В квартиры столицы тепло начнет поступать в субботу. В середине следующей недели батареи подключат и в административных зданиях.

Александр Герасименко, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Тепло будет включаться в квартирах по 20% в день. В течение пяти дней во всех домах будет включено отопление. Но это не значит, что всем будет жарко. В первое время надо нагреть сам дом, чтобы в последующем была комфортная температур.

Так что уже на следующей неделе по всей Беларуси в домах установится теплая погода: не ниже плюс 18.