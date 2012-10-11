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Более 50 остановок на проспектах Победителей и Независимости в Минске изменят дизайн

11 октября 2012 18:30
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Новости Беларуси. Более 50 остановок на проспектах Победителей и Независимости изменят дизайн. Их переоборудуют по примеру остановок на улице Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Современные пункты ожидания не только спасут минчан от летнего зноя и проливных дождей, но и облегчат работу коммунальщикам. Стены этих павильонов изготовлены из специального стекла, на котором вандальные надписи не задержатся.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
С начала года мы проводили монитор, обследовали эти остановки. Лучшего себя показали те, что стоят ближе к цирку. Установка будет не за городской бюджет, а за счет фирм, которые будут устанавливать. Окупаться остановки будут за счет того, что там будет размещена реклама.

# общество # Транспорт Минска

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