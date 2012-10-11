Дом с кучей проблем на Захарова, 64: Отключается электричество, горят электроприборы, протекает кровля

Жильцы дома по улице Захарова, 64 всё чаще ужинают при свечах. Вот только поводы к этому здесь совсем неромантичные. Всему виной внезапные отключения электричества.

Ирина Серебрякова:

Мы уже много лет мучаемся с электричеством. А в воскресенье у нас не было его с половины пятого до одиннадцати. За это время несколько раз были мощные вспышки, и у людей сгорела техника. ЖЭС ходил по домам, опрашивал, якобы будут возмещать.

Сколько за последние годы сгорело утюгов, компьютеров, холодильников и прочей электрической утвари, сказать сложно. Только возмещение средств за испорченную технику проблему не решит.

Грустная история будет повторяться каждый раз, когда в доме будут перепады напряжения. Жители дома знают это не понаслышке.

Ирина Серебрякова:

Они приходят, какие-то ремонты делают, проводочки меняют, поменяли нам автоматы, новые поставили, но это же не решает проблему, все равно и автоматы вылетают, и телевизоры горят, и холодильники, у кого что. Энергонадзор нам сказал прямо: вы виноваты сами. Как вы такое терпите? Почему не жалуетесь?

Почему же не жалуются? Устав ждать милости от коммунальщиков, бытовые погорельцы дошли до нашего телеканала. Имея за плечами негативный опыт, в данной ситуации они действовали абсолютно верно, а именно: обратились в ЖЭС с заявкой, где составили смету за технический ремонт. Пострадавшим в ближайшее время выплатят ущерб, но о последнем речь будет идти лишь в том случае, если на каждый перегоревший прибор будет заключение мастера о том, что техника перегорела действительно в результате перепада напряжения в сети. То есть отремонтировать под шумок старый утюг или торшер не получится.

Инна Долгушина жаловалась на то, что ее 3-летний внук чуть не покалечился в темном подъезде.

Инна Долгушина:

Мой внук говорит: «Бабуля, а почему у вас свет не горит?», понимаете? Как я должна ему объяснить?

Ребенок в силу возраста еще не знает, что если всем до лампочки, то последней как раз и нет.

Инессу Бабицкую темнота не пугает, по крайней мере, если темно – то не видно грязи.

Жанна Христофорова, юрист:

Если у вас перегорели приборы, вам следует обратиться в ЖЭС с заявкой, где составят смету за технический ремонт. Сторона, нарушившая закон, обязана возместить ущерб.

Инесса Бабицкая:

ЖЭС ни по каким вопросам делать ничего не хочет абсолютно.

Грязь в подъезде – вина не только уборщиков из ЖЭС, но и самих жильцов: попойки на лестничной клетке устраивают не уборщицы или сантехник, а именно они. Инесса Кауфмановна сама прибирается в подъезде. По ее словам, не наведет чистоту она – не наведет никто. Александру Назаренко не до мусора: лишь бы сухо было.

Александр Назаренко:

Делали капитальный текущий ремонт дома, это было лет 15 назад, вот с тех пор крыша и протекает. Как ни воевал с ними, куда ни обращался, заявки писал. Я уже говорю, мол, давайте я сам, своими силами сделаю, только заплатите мне. Они говорят, что сами сделают.

Некачественный ремонт сказался не только не квартире Александра. Например, Ольга Липовская боится выходить на собственный балкон.

Ольга Липовская:

У нас протекает балконная плита, установили, что балкон в аварийном состоянии, пытались делать какой-то ремонт, но работают непрофессионалы в нашем ЖЭС, потому что работы были проведены некачественно. Балкон как тек, так и течет, ждем, когда он обрушится.

Тем временем возле нашей съемочной группы собралось более 15 человек, и каждому было, что рассказать. Чтобы узнать, сколько это все будет продолжаться, мы отправились в ЖЭС №3. У начальника ЖЭС, Сергея Шишкова, в этот день был приемный график, поэтому мы сразу перешли к делу.

Сергей Шишков, начальник ЖЭС№ 3 Партизанского района:

Что касается перепадов напряжения, в настоящий момент вот ЖЭС Партизанского района будет производить замену автоматов, срок службы у которых истек, на новые. Таким образом, будет обеспечена нормальная система электричества. В округе 64-го дома подрядная организация уже выполнила работу в двух подъездах, произвела замену кровельного покрытия. Сейчас вторая организация будет выполнять замену в 3-м и 4-м подъездах.

В 3-м подъезде я был вчера лично, и порядок наводили при мне. Это был ужас. Дело в том, что я обращался к жильцам с просьбой, чтобы люди проследили, кто вытворяет такие вещи: выкручивает лампочки, устраивает застолья на полу лестничной клетки. Окурки, бутылки...

Пока не получается у нас выяснить этот вопрос.

Директор ЖЭС пообещал, что в ближайшем будущем все вопросы будут решены. Верить или нет – это дело каждого. В любом случае важно не пускать темноту, грязь и плесень на самотек. Если что-то не устраивает – собирайте подписи всем домом, обращайтесь в ЖЭС, администрацию района, ЖРЭО, и, наконец, в суд. Ведь услуги коммунальщиков мало отличаются от услуг, скажем, парикмахеров.