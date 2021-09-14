12 нарушений. В Минске проверили территории стройплощадок

В ходе проверки выявили 12 нарушений. Несоблюдение норм чаще встречается на производственных базах и станциях технического обслуживания. Недочеты обнаружены и на стройплощадках. Провели оценку 60 объектов, 26 из них содержатся ненадлежащим образом. Проблемы возникают со своевременным сбором и вывозом строительного мусора, а также хранением производственных отходов.

Зоя Осос, заведующая отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

По результатам надзора за выявленные нарушения санитарных норм и правил к административной ответственности на строительных площадках привлечены четыре ответственных должностных лица, на производственных объектах – два ответственных должностных лица, выдано 26 рекомендаций по строительным организациям и 10 рекомендаций по производственным объектам. Надзор за санитарным содержанием территорий продолжается.

Всего за месяц санэпидемслужба оценила состояние почти 1 700 территорий. Нарушения были выявлены на более чем 100 объектах.