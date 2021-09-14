Прямой эфир

12 нарушений. В Минске проверили территории стройплощадок

14 сентября 2021 22:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За минувшую неделю санитарные службы обследовали 60 промышленных объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

12 нарушений. В Минске проверили территории стройплощадок -1

В ходе проверки выявили 12 нарушений. Несоблюдение норм чаще встречается на производственных базах и станциях технического обслуживания. Недочеты обнаружены и на стройплощадках. Провели оценку 60 объектов, 26 из них содержатся ненадлежащим образом. Проблемы возникают со своевременным сбором и вывозом строительного мусора, а также хранением производственных отходов.

12 нарушений. В Минске проверили территории стройплощадок -4

Зоя Осос, заведующая отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
По результатам надзора за выявленные нарушения санитарных норм и правил к административной ответственности на строительных площадках привлечены четыре ответственных должностных лица, на производственных объектах – два ответственных должностных лица, выдано 26 рекомендаций по строительным организациям и 10 рекомендаций по производственным объектам. Надзор за санитарным содержанием территорий продолжается.  

Всего за месяц санэпидемслужба оценила состояние почти 1 700 территорий. Нарушения были выявлены на более чем 100 объектах.  

# Строительство # общество # Зоя Осос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы всё равно пересекаемся со всеми». Почему так важно привиться от коронавируса, если вы ещё не сделали это
14 сентября 2021 21:44

«Мы всё равно пересекаемся со всеми». Почему так важно привиться от коронавируса, если вы ещё не сделали это

Почему вакцину от коронавируса получили относительно быстро? Рассказывает доцент медуниверситета
14 сентября 2021 21:39

Почему вакцину от коронавируса получили относительно быстро? Рассказывает доцент медуниверситета

Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии
14 сентября 2021 21:17

Молодёжь призывают к диалогу. Музей в Любани выставит артефакты Красной армии