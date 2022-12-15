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12-метровая ёлка в центре города. Где в Копыле можно классно пофоткаться на Новый год?

15 декабря 2022 13:31
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Новости Беларуси. Активно готовятся к предстоящим торжествам в Копыльском районе. Здесь установили новогоднюю ель, монтируют новые световые конструкции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

12-метровая ёлка в центре города. Где в Копыле можно классно пофоткаться на Новый год?-1

Высота главной колючей красавицы – 12 метров. Украсили дерево в золотых тонах. 140 сверкающих шаров растянулись по всей высоте пушистой новогодней ели. Поддерживают композицию сверкающие гирлянды. На этом работы не останавливаются: улицы украшают тематическими растяжками и световыми консолями.

12-метровая ёлка в центре города. Где в Копыле можно классно пофоткаться на Новый год?-4

Руслан Маринович, мастер по благоустройству Копыльского ЖКХ:
Украшаем также центральные улицы, вешаем консоли на опоры. Установили иллюминацию «фонтан», повесили гирлянды на мостах. Атмосфера прекрасная, отличная. Людям нравится.

12-метровая ёлка в центре города. Где в Копыле можно классно пофоткаться на Новый год?-7

Кроме того, подготовили яркие фотозоны: на площади уже красуются цветные деревца, светодиодный шар и светящийся подарок. Готовятся к праздникам и организации района. Традиционно здесь состоится смотр-конкурс на лучшее украшение административных зданий к Новому году.

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# Новый год # общество # Руслан Маринович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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