12-метровая ёлка в центре города. Где в Копыле можно классно пофоткаться на Новый год?

Новости Беларуси. Активно готовятся к предстоящим торжествам в Копыльском районе. Здесь установили новогоднюю ель, монтируют новые световые конструкции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Высота главной колючей красавицы – 12 метров. Украсили дерево в золотых тонах. 140 сверкающих шаров растянулись по всей высоте пушистой новогодней ели. Поддерживают композицию сверкающие гирлянды. На этом работы не останавливаются: улицы украшают тематическими растяжками и световыми консолями.

Руслан Маринович, мастер по благоустройству Копыльского ЖКХ:

Украшаем также центральные улицы, вешаем консоли на опоры. Установили иллюминацию «фонтан», повесили гирлянды на мостах. Атмосфера прекрасная, отличная. Людям нравится.