Модный показ и мастер-классы. Чем ещё удивит «Библионочь» в 2022 году?

Увидеть показ мод или попасть на сеанс к астропсихологу в библиотеке не такая уж и привычная вещь. Однако раз в год такие чудеса случаются – называются они «Библионочь». Это мероприятие, когда любой желающий может вечером зайти в библиотеку и стать частью какой-либо образовательно-развлекательной площадки.

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Традиционно мы сегментируем библиотечное пространство и подбираем мероприятия для различной аудитории. В этом году у нас будет 13 площадок, которые зонированы по этажам. Ожидаем большое количество посетителей, порядка 4 000 человек. В прошлые годы у нас доходило и до 5 000. Помимо привычных ежедневных выставок организаторы подготовили зоны для разных возрастов: для малышей, молодежи и зрелых посетителей. Для молодого поколения пройдет показ одежды белорусских дизайнеров, консультации специалистов по астрологии, мастер-класс от художницы.

Юлия Валуева, главный библиотекарь Национальной библиотеки Беларуси:

Не забыли мы и про самых маленьких посетителей. У нас будет отдельная площадка «Энергия детства», на которой будет интересно как детям, так и родителям. Там можно будет собрать робота, посмотреть выступление детских театров и даже снять настоящий мультфильм. Для взрослых и ценителей ретро в библиотеке будут играть виниловые пластинки, открыты выставки и литературные гостиные. В общем, больше 10 секций найдут чем удивить даже самого требовательного посетителя. Стоит отметить, что в разных зонах самым активным гостям будут выдавать фишки, которые можно обменять на посещение специальных зон – выставочных залов или обзорных площадок.