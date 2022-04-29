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Модный показ и мастер-классы. Чем ещё удивит «Библионочь» в 2022 году?

29 апреля 2022 13:49
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Увидеть показ мод или попасть на сеанс к астропсихологу в библиотеке не такая уж и привычная вещь. Однако раз в год такие чудеса случаются – называются они «Библионочь». Это мероприятие, когда любой желающий может вечером зайти в библиотеку и стать частью какой-либо образовательно-развлекательной площадки.  

Модный показ и мастер-классы. Чем ещё удивит «Библионочь» в 2022 году?-1

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:  
Традиционно мы сегментируем библиотечное пространство и подбираем мероприятия для различной аудитории. В этом году у нас будет 13 площадок, которые зонированы по этажам. Ожидаем большое количество посетителей, порядка 4 000 человек. В прошлые годы у нас доходило и до 5 000. 

Помимо привычных ежедневных выставок организаторы подготовили зоны для разных возрастов: для малышей, молодежи и зрелых посетителей. Для молодого поколения пройдет показ одежды белорусских дизайнеров, консультации специалистов по астрологии, мастер-класс от художницы.  

Модный показ и мастер-классы. Чем ещё удивит «Библионочь» в 2022 году?-4

Юлия Валуева, главный библиотекарь Национальной библиотеки Беларуси:  
Не забыли мы и про самых маленьких посетителей. У нас будет отдельная площадка «Энергия детства», на которой будет интересно как детям, так и родителям. Там можно будет собрать робота, посмотреть выступление детских театров и даже снять настоящий мультфильм.   

Для взрослых и ценителей ретро в библиотеке будут играть виниловые пластинки, открыты выставки и литературные гостиные. В общем, больше 10 секций найдут чем удивить даже самого требовательного посетителя. Стоит отметить, что в разных зонах самым активным гостям будут выдавать фишки, которые можно обменять на посещение специальных зон – выставочных залов или обзорных площадок.   

Модный показ и мастер-классы. Чем ещё удивит «Библионочь» в 2022 году?-7

Оксана Книжникова:  
В этом мероприятии принимают участие 7-8 библиотек. В этом году, помимо Национальной библиотеки, будет задействована Центральная библиотека имени Янки Купалы, библиотека имени Якуба Коласа. К нам присоединился Брест, библиотека Брестского государственного технического университета с очень интересной программой, которую они назвали «Искусственный интеллект против интеллекта человека».   

# Библиотеки в Беларуси # общество # Оксана Книжникова # Юлия Валуева # Диана Лещенко # Фотофакт

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