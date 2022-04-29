У организма повышена чувствительность. Можно ли навсегда избавиться от аллергии?

При появлении пищевой аллергии пациенты обычно сами знают, какой продукт мог ее спровоцировать, так как у них наступает острая реакция. Клинические проявления многообразные: от патологии кожи, дерматит, крапивница, до проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта.

Татьяна Литвинова, аллерголог 1 категории медицинского центра:

Пищевая аллергия – это повышенная чувствительность организма на пищевые продукты, которая возникает на фоне изменения работы иммунной системы. Взрослые, которые имеют это заболевание, приходят уже в этот возраст, имея с детства проблемы. К основным аллергенным продуктам относят молоко, яйца, пшеницу, бобовые, морепродукты и цитрусовые. Татьяна Литвинова:

Часто в аллергологии встречается такой вид пищевой аллергии, как перекрестная аллергия. Эта патология встречается параллельно с другим аллергическим заболеванием.

Например, люди, у которых есть аллергия на пыльцу деревьев в сезон цветения, могут плохо переносить косточковые фрукты: абрикосы, вишни, черешню, а также некоторые виды орехов. Татьяна Литвинова:

Сейчас есть такая проблема, как большое количество консервантов различных, ароматизаторов, усилителей вкуса. Они, к сожалению, тоже могут быть причиной непереносимости и пищевой аллергии в том числе. Атопический дерматит и пищевая аллергия являются совершенно разными заболеваниями, хотя и могут возникать в сочетании.

Татьяна Котова, дерматолог 1 категории медицинского центра:

Атопический дерматит – это воспалительное заболевание кожи, которое начинает проявляться с раннего возраста, рецидивирует и продолжает развиваться во взрослом возрасте. Не является заразным заболеванием. Преимущественно развивается у лиц с наследственной предрасположенностью, также может сопровождаться другими аллергическими заболеваниями, как бронхиальная астма, аллергический ринит, пищевая аллергия.

Татьяна Литвинова:

Различают младенческую форму, детскую, подростковую и взрослую форму. Чаще всего впервые появляется при введении прикорма, хотя есть много деток-искусственников, они вроде бы только на смеси, но появляются проблемы, так как коровье молоко – один из наиболее частых провокаторов этого заболевания. Основные симптомы – зуд кожи, шелушение и сухость. Факторами обострения атопического дерматита могут служить психоэмоциональные перегрузки, перепады температуры, употребление в пищу аллергенных продуктов.

Татьяна Котова:

Для ухода пациенты должны использовать лечебные средства, которые включают в себя липиды, увлажняющие факторы, которые снимают зуд. Зарекомендовали средства так называемые эмоленты. Они должны содержать масло ши, масло макадаме, каритэ, гиалоурановую кислоту, также содержат мочевину, липиды. Диагноз атопического дерматита ставится, опираясь на наследственность и клиническую картину. При пищевой аллергии иные критерии оценки.