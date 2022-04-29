«Самый желанный гость всех салонов Петербурга». Каким был Адам Мицкевич?

Земля свитязянок. Новогрудок – колыбель поэта Адама Мицкевича. Здесь прошло его детство, юность, родились первые строчки. Родительский дом не пощадило время. Но на фундаменте воссоздали музей. В пяти залах живет золотой век поэзии, где так и хочется оказаться гостьей из прошлого.

– Вы знаете того молодого человека?

– Вы о ком говорите?

– Невысокого роста, с бледным лицом с черными волосами.

– Это же Адам Мицкевич – самый желанный гость всех салонов Петербурга. Звезда Адама Мицкевича загорелась на небе на хуторе Заосье 24 декабря 1798 года. Мать Барбара воспитывала пятеро детей. Отец Николай был адвокатом. Он построил красивый дом. Был даже маленький зоопарк с волчонком, собакой и вороном. Шляхетская семья была небогатая, поэтому старались, чтобы все дети получили образование. В доме была знатная библиотека. Читали взахлеб и декламировали стихи.

Николай Гайба, старший научный сотрудник дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке:

Мать научила Мицкевича читать в пятилетнем возрасте, до школы он знал несколько басен такого поэта как Красицкий. Способность к наукам хорошая, в чистописании посредственно. Так вышло, что если писать пером, появлялись кляксы, они почему-то напоминали пауков. Мицкевич их побаивался, старался писать аккуратно. Детская, кабинет, гостиная. Залы музея как турне по биографии. Мицкевич, на удивление, окончил физмат Виленского университета. Но не писать просто не мог. Была и своя муза. Небесная любовь – Мария Верещак. Та самая Зося из «Пана Тадеуша». Девушка была из богатой семьи, жила в усадьбе Новогрудка. И была обручена с парой под стать – графом Путканером. Но, несмотря на все, еще год тайком встречалась с Адамом.

Николай Гайба:

Адам и после замужества Марии посвящал ей стихи. Друзья писали, что в исполнении Марыли он любил слушать белорусские народные песни.

По росчерку пера переносимся в музыкально-литературные салоны Петербурга. Прямо как на страницах «Евгения Онегина». Этот период жизни 25-летнего учителя насыщен событиями. Автор двух сборников с успехом импровизирует на вечерах. Знакомится с Жуковским, князем Вяземским, Пушкиным. Два гения нашли общий язык и стали лучшими друзьями. Николай Гайба:

Вечер в честь Пушкина. Мицкевич импровизирует, ему дают задание, он с ходу мог целый час стихами на французском в рифму что-нибудь импровизировать. И тогда Пушкин, который сидел в кресле, вскочил, начал быстро ходить, почти бегать по комнате, взъерошив свои кучерявые волосы, и восклицать: «Какой талант, какой священный огонь, что я в сравнении с ним?»

А затем был Париж. Там маэстро прожил 23 года. Женился на дочери известной пианистки Целине Шимановской. Шестеро детей. На хлеб стихами не заработаешь. Мицкевич – преподаватель римской литературы в двух университетах: Лозанны и Сорбонны. На лекциях встречается с Фредериком Шопеном, Жоржом Сандом, Наполеоном Ордой и другими звездами эпохи. Оригинальные очки виртуоза транслируют творчество, где во всем чувствовался дух родины.

Николай Гайба:

О той же Свитязи три баллады, в его поэмах есть князья Миндовг, Гедимин, Витовт. «Пан Тадеуш» – описание нашего уклада жизни. Дом, полный радости и счастья. Сегодня музей – живописный островок. Клеть, беседка, флигель, в который семью переселили во время войны с Наполеоном, все воссоздали, как в былые времена. Говорят, что на этом круге гости разворачивались на каретах. Не заскучает здесь и новое поколение. В программе уроки по старинным танцам, театр теней, познавательные квесты.