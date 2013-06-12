12 июня прошел выпускной в суворовском училище

Новости Беларусию Выпускной в суворовском. 80 курсантов 12 июня прощались с училищем.

Многие из них мечтают продолжить образование в военных вузах. Традиционно верность профессии сохраняют 70% воспитанников.

Среди нынешних выпускников – золотой медалист, победители научных конференций, лауреат песенного конкурса и кандидат в мастера спорта.

Впереди - подготовка к вступительным экзаменам, а сегодня будущие офицеры кружились в вальсе, прощались с педагогами и обещали дальше следовать традициям суворовцев: защищать родину и помнить о военной чести.

Вскоре суворовское училище откроет двери для абитуриентов. Ожидается, что конкурс будет 5-7 человек на место. За 60 лет образование здесь получили более 12-ти с половиной тысяч курсантов. Нынешний выпуск - 57-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.