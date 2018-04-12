12-13 апреля в Минске пройдёт заседание Совета по делам молодёжи стран СНГ

Новости Беларуси. 12 апреля в Минске начнется заседание Совета по делам молодежи стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 12 апреля в Минске начнется заседание Совета по делам молодежи стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За два дня планируется рассмотреть 11 вопросов. Члены совета заслушают доклад белорусской стороны об эффективности государственной политики в отношении молодежи, рассмотрят реализацию плана сотрудничества стран СНГ в этом направлении и согласуют концепции будущих проектов.
В центре внимания так же деятельность молодежной Межпарламентской ассамблеи, подготовка форума молодежных организаций стран Содружества и XIII Дельфийских игр, итоги конкурса «100 идей для СНГ». 12 апреля откроется выставка-презентация этого проекта, а 13 апреля состоится церемония награждения победителей финального этапа.