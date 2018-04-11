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Остановка и стоянка на участке от улицы Жуковского до Володько теперь временно запрещена

11 апреля 2018 19:52
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Новости Беларуси. Информация для водителей. Остановка и стоянка на участке от улицы Жуковского до Володько временно запрещена. На Воронянского меняют асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Остановка и стоянка на участке от улицы Жуковского до Володько теперь временно запрещена-1

Дорожные работы на этом участке продлятся до 23 апреля. Покрытие заменят полностью. Ремонт связан со строительством метро. Так что водителям нужно найти другой маршрут. Обновить асфальт планируется также на улице Аэродромной, захватив территорию строящейся южной магистрали и транспортной развязки на Жуковского.

Остановка и стоянка на участке от улицы Жуковского до Володько теперь временно запрещена-3

Сергей Ростовцев, главный инженер СУ 73 «Трест №15 «Спецстрой»:
По южной магистрали до 7 ноября мы полностью реконструируем улицу.

Остановка и стоянка на участке от улицы Жуковского до Володько теперь временно запрещена-5

# общество # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения

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