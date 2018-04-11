Остановка и стоянка на участке от улицы Жуковского до Володько теперь временно запрещена

Новости Беларуси. Информация для водителей. Остановка и стоянка на участке от улицы Жуковского до Володько временно запрещена. На Воронянского меняют асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дорожные работы на этом участке продлятся до 23 апреля. Покрытие заменят полностью. Ремонт связан со строительством метро. Так что водителям нужно найти другой маршрут. Обновить асфальт планируется также на улице Аэродромной, захватив территорию строящейся южной магистрали и транспортной развязки на Жуковского.