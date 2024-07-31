112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?
Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Березинский район – это леса и реки. Богатый животный и растительный мир. Здесь есть нетронутые места. В Березинском районе почти 112 тысяч гектаров лесного фонда. На страже природного богатства стоят сотрудники местного лесхоза.
Здесь занимаются заготовкой древесины, ее переработкой. Реализуют не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Причем успешно. Спрос на продукцию высок.
А это – питомник лесхоза. Здесь выращивают саженцы разных пород. Каждый год – порядка 8 миллионов деревьев.
Александр Войтович, начальник питомника Березинского лесхоза:
Полтора-два использует только наш лесхоз для лесовосстановления. Плюс помогаем коллегам соседних лесхозов. Также занимаемся продажей в Россию. Объемы их лесовосстановления требуют также сторонней помощи. Дополнительное направление – это декоративный посадочный материал. У нас полный цикл. Сами занимаемся черенкованием, укореняем и выращиваем. То есть на сегодня у нас уже порядка 50 тысяч различных декоративных хвойных и лиственных кустарников. На сегодня основная работа – это борьба с сорной растительностью. Прополка как ручная, так и механизированная. Также у нас применяется повсеместно химпрополка.
Здесь шутят, лето – время тишины. Горячая пора у лесников начнется чуть позже. Уже осенью. Поэтому в августе начнут определять делянки для посадки культур. Учитывать будут все. В том числе те коррективы, которые внесла нынче погода.
Подробнее в видео.