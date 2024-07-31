112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?

Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Березинский район – это леса и реки. Богатый животный и растительный мир. Здесь есть нетронутые места. В Березинском районе почти 112 тысяч гектаров лесного фонда. На страже природного богатства стоят сотрудники местного лесхоза.