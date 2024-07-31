Прямой эфир

112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?

31 июля 2024 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Березинский район – это леса и реки. Богатый животный и растительный мир. Здесь есть нетронутые места. В Березинском районе почти 112 тысяч гектаров лесного фонда. На страже природного богатства стоят сотрудники местного лесхоза.

112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?-1

Здесь занимаются заготовкой древесины, ее переработкой. Реализуют не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Причем успешно. Спрос на продукцию высок.

112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?-4

112 тыс. гектаров лесного фонда. Как сотрудники Березинского лесхоза сохраняют природные богатства?-6

А это – питомник лесхоза. Здесь выращивают саженцы разных пород. Каждый год – порядка 8 миллионов деревьев.

Александр Войтович, начальник питомника Березинского лесхоза:
Полтора-два использует только наш лесхоз для лесовосстановления. Плюс помогаем коллегам соседних лесхозов. Также занимаемся продажей в Россию. Объемы их лесовосстановления требуют также сторонней помощи. Дополнительное направление – это декоративный посадочный материал. У нас полный цикл. Сами занимаемся черенкованием, укореняем и выращиваем. То есть на сегодня у нас уже порядка 50 тысяч различных декоративных хвойных и лиственных кустарников. На сегодня основная работа это борьба с сорной растительностью. Прополка как ручная, так и механизированная. Также у нас применяется повсеместно химпрополка.

Здесь шутят, лето – время тишины. Горячая пора у лесников начнется чуть позже. Уже осенью. Поэтому в августе начнут определять делянки для посадки культур. Учитывать будут все. В том числе те коррективы, которые внесла нынче погода.

Подробнее в видео.

# Охрана природы # общество # Александр Войтович

Другие новости рубрики

Все новости
Государственные архивы признаны эффективной отраслью по выполнению программы «Культура Беларуси»
31 июля 2024 14:24

Государственные архивы признаны эффективной отраслью по выполнению программы «Культура Беларуси»

Березинская земля – это сплошной мемориал. Рассказываем историю оккупации района во время ВОВ
31 июля 2024 14:10

Березинская земля – это сплошной мемориал. Рассказываем историю оккупации района во время ВОВ

Березинский район отметил вековой юбилей. Как появился и развивался регион?
31 июля 2024 14:07

Березинский район отметил вековой юбилей. Как появился и развивался регион?