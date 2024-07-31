Государственные архивы признаны эффективной отраслью по выполнению программы «Культура Беларуси»

Целый комплекс исторических документов освещает состояние и развитие промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта в Беларуси. По итогам первого полугодия, прием документов на постоянное хранение в архивах составил 59 % от годового плана. Что касается создания их цифровых копий, то их выполнено более половины от всего объема. Все чаще архивные документы становятся частью тематических выставок. Их в 2024 году организовано более 200.

Олег В оинов, директор Департамента по архивам и делопроизводству М инистерства юстиции Беларуси: Мы очень много сейчас делаем, чтобы архивы были для народа, для граждан Республики Беларусь. Для всех тех, кто интересуется историей. Мы открыты, мы готовы рассказать правду про нашу историю.

Государственные архивы обеспечивают не только систему сохранения исторической памяти, но и позволяют прикоснуться к творчеству. Так, коллекцию документов семьи Максима Богдановича, фотографии картин Леонида Щемелева и военные кадры известного кинооператора Юлиана Довнера трепетно хранит у себя Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства.

Елена Макаренко, директор учреждения «Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства»:

Мы каждый день какую-то находку всегда делаем. Кажется, архив – там все учтено, все все знают. Но на самом деле все знать невозможно. Больше чем из 130 тысяч документов вы всегда найдете для себя какое-то открытие.

Всего в Беларуси действует 122 территориальных архива, в которых работает более 1 300 человек.