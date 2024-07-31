Березинский район отметил вековой юбилей. Как появился и развивался регион?

Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.



Березино. В 100 километрах от столицы, на берегу одноименной реки расположился райцентр. Более 500 лет назад поселение было торговым узлом, который принадлежал роду Сапегов. Здесь был построен деревянный костел, он много лет являлся главной достопримечательностью региона. Районный статус город получил лишь в XX веке, когда его утвердили центром Борисовского округа.





Анатолий Зябко, председатель Березинского районного Совета ветеранов:

С 1928 года в составе Минского округа. Потом, в последствии, в 1938 году район входил в состав Могилевской области. С 1944 года и до сегодняшнего дня он входит в состав Минской области.

Непростая история у региона на берегу Березины. Войны не обошли стороной район. Сражения в Речи Посполитой, разгром войск Наполеона, Первая мировая война – и это все к первому году основания района. Архисложные условия для развития.