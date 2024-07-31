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Березинский район отметил вековой юбилей. Как появился и развивался регион?

31 июля 2024 14:07
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Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Березино. В 100 километрах от столицы, на берегу одноименной реки расположился райцентр. Более 500 лет назад поселение было торговым узлом, который принадлежал роду Сапегов. Здесь был построен деревянный костел, он много лет являлся главной достопримечательностью региона. Районный статус город получил лишь в XX веке, когда его утвердили центром Борисовского округа.

Анатолий Зябко, председатель Березинского районного Совета ветеранов:
С 1928 года в составе Минского округа. Потом, в последствии, в 1938 году район входил в состав Могилевской области. С 1944 года и до сегодняшнего дня он входит в состав Минской области.

Непростая история у региона на берегу Березины. Войны не обошли стороной район. Сражения в Речи Посполитой, разгром войск Наполеона, Первая мировая война – и это все к первому году основания района. Архисложные условия для развития.

Березинский район отметил вековой юбилей. Как появился и развивался регион?-1

Анатолий Зябко:
Брать 1924 год в состояние экономики, социальной сферы, то, конечно, она была не в лучшем состоянии. Сказались последствия Первой мировой войны. Она отвлекла большие людские и материальные ресурсы. Затем в 1918 году была оккупация кайзеровской Германии, территории нашего района. 1919-1920 – польская оккупация. Естественно, это все отрицательно сказалось на состоянии экономики, социальной сферы, а также на уровне жизни наших жителей. И поэтому 1924 год знаменуется тем, что люди работали над восстановлением разрушенного народного хозяйства.

Восстановление шло довольно динамично. Восстанавливалось сельскохозяйственное производство. В то время, конечно, оно в основном частный характер носило, но уже начали создаваться первые коммуны – это объединение сельхозпроизводителей. А потом уже, так как сельскохозяйственное производство является основным в то время и в нашем районе, то, естественно, большое влияние оказала и коллективизация сельского хозяйства, когда с 1929 по 1934 год на территории района было образовано 150 колхозов.

Уже в 1931 году на территории района было 25 предприятий: мастерские, мельницы, лесозаготовка, фермы. Небольшие производства помогли району сделать значительный шаг в укреплении экономики.

Подробнее в видео.

# История # общество # Новости Минска и Минской области

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