Прямой эфир

Березинская земля – это сплошной мемориал. Рассказываем историю оккупации района во время ВОВ

31 июля 2024 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Березинская земля – это сплошной мемориал. Рассказываем историю оккупации района во время ВОВ-1

Оккупация Березинского района продлилась до 3 июля 1944 года. Ровно 1 100 дней и ночей. За время карательных операций было сожжено 22 деревни, из них шесть – вместе с жителями.

Березинская земля – это сплошной мемориал. Рассказываем историю оккупации района во время ВОВ-4

Тамара Круталевич, заведующая отделом Березинской районной библиотеки:
Березинская земля – это сплошной мемориал. Фактически эти памятники жертвам, потому что следы страшные, следы геноцида на Березинщине. Это Березинское и Богушевичское гетто. Это сожженные деревни, многие не восстановлены. Это действительно и героика подвига защиты в первые дни войны нашего моста через Березину. Это и героика березинского подполья, и наш партизанский аэродром, связь с Большой землей, и самый первый партизан Березинщины во всем Советском Союзе, который был награжден орденом Ленина, и директор танкового завода, это тоже наш уроженец. Фактически, орудие Победы – танки – это тоже наш вклад, наш Ефим Рубинчик. То есть это понимание того, что многострадальная каждая пятая улица в нашем райцентре названа в честь участников и героев войны. Потому что это дань тем временам.

После такой долгожданной Победы наступил не менее сложный этап – восстановить все, вернуть жизнь в прежний ритм.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Круталевич

Другие новости рубрики

Все новости
Березинский район отметил вековой юбилей. Как появился и развивался регион?
31 июля 2024 14:07

Березинский район отметил вековой юбилей. Как появился и развивался регион?

Не есть после шести, отказаться от кофе и сладкого. Диетолог развеяла популярные мифы о здоровом питании
31 июля 2024 13:58

Не есть после шести, отказаться от кофе и сладкого. Диетолог развеяла популярные мифы о здоровом питании

Сергеенко провёл ряд двусторонних встреч с высшими должностными лицами в Иране
31 июля 2024 13:37

Сергеенко провёл ряд двусторонних встреч с высшими должностными лицами в Иране