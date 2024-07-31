Березинская земля – это сплошной мемориал. Рассказываем историю оккупации района во время ВОВ

Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Оккупация Березинского района продлилась до 3 июля 1944 года. Ровно 1 100 дней и ночей. За время карательных операций было сожжено 22 деревни, из них шесть – вместе с жителями.

Тамара Круталевич, заведующая отделом Березинской районной библиотеки:

Березинская земля – это сплошной мемориал. Фактически эти памятники жертвам, потому что следы страшные, следы геноцида на Березинщине. Это Березинское и Богушевичское гетто. Это сожженные деревни, многие не восстановлены. Это действительно и героика подвига защиты в первые дни войны нашего моста через Березину. Это и героика березинского подполья, и наш партизанский аэродром, связь с Большой землей, и самый первый партизан Березинщины во всем Советском Союзе, который был награжден орденом Ленина, и директор танкового завода, это тоже наш уроженец. Фактически, орудие Победы – танки – это тоже наш вклад, наш Ефим Рубинчик. То есть это понимание того, что многострадальная каждая пятая улица в нашем райцентре названа в честь участников и героев войны. Потому что это дань тем временам.

После такой долгожданной Победы наступил не менее сложный этап – восстановить все, вернуть жизнь в прежний ритм.