Совет Республики передал РНПЦ детской онкологии в Боровлянах средства индивидуальной защиты

Новости Беларуси. Средства индивидуальной защиты передали медперсоналу РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что верхнюю палату парламента и РНПЦ связывают давние партнерские отношения. Более того, белорусские сенаторы должны войти в попечительский совет, который сейчас создается при центре.

Ожидается, что такая форма взаимодействия будет способствовать более эффективному решению конкретных вопросов для помощи маленьким пациентам.

Добавим, РНПЦ в Боровлянах является центральным звеном службы детской онкологии и гематологии в стране. Он оснащен новейшим оборудованием, здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, разрабатывающие и внедряющие уникальные методы диагностики, лечения и реабилитации.