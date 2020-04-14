Совет Республики передал РНПЦ детской онкологии в Боровлянах средства индивидуальной защиты

Новости Беларуси. Средства индивидуальной защиты передали медперсоналу РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Как известно, шефство над ним взял Совет Республики Национального собрания. Сенаторы привезли сюда партию одноразовых медицинских масок.
Стоит отметить, что верхнюю палату парламента и РНПЦ связывают давние партнерские отношения. Более того, белорусские сенаторы должны войти в попечительский совет, который сейчас создается при центре.
Ожидается, что такая форма взаимодействия будет способствовать более эффективному решению конкретных вопросов для помощи маленьким пациентам.
Добавим, РНПЦ в Боровлянах является центральным звеном службы детской онкологии и гематологии в стране. Он оснащен новейшим оборудованием, здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, разрабатывающие и внедряющие уникальные методы диагностики, лечения и реабилитации.