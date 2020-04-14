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Совет Республики передал РНПЦ детской онкологии в Боровлянах средства индивидуальной защиты

14 апреля 2020 06:29
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Новости Беларуси. Средства индивидуальной защиты передали медперсоналу РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Как известно, шефство над ним взял Совет Республики Национального собрания. Сенаторы привезли сюда партию одноразовых медицинских масок.

Совет Республики передал РНПЦ детской онкологии в Боровлянах средства индивидуальной защиты-1

Совет Республики передал РНПЦ детской онкологии в Боровлянах средства индивидуальной защиты-3

Стоит отметить, что верхнюю палату парламента и РНПЦ связывают давние партнерские отношения. Более того, белорусские сенаторы должны войти в попечительский совет, который сейчас создается при центре.

Ожидается, что такая форма взаимодействия будет способствовать более эффективному решению конкретных вопросов для помощи маленьким пациентам.

Добавим, РНПЦ в Боровлянах является центральным звеном службы детской онкологии и гематологии в стране. Он оснащен новейшим оборудованием, здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, разрабатывающие и внедряющие уникальные методы диагностики, лечения и реабилитации.

Совет Республики передал РНПЦ детской онкологии в Боровлянах средства индивидуальной защиты-6

Совет Республики передал РНПЦ детской онкологии в Боровлянах средства индивидуальной защиты-8

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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