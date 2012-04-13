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Почти 700 медалей завоевали белорусские школьники во время республиканских предметных олимпиад

13 апреля 2012 06:04
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Новости Беларуси. Почти 700 медалей за четыре недели. Именно столько наград завоевали белорусские школьники во время республиканских предметных олимпиад.

В интеллектуальных соревнованиях свои знания по 16 предметам показали около 600 тысяч учащихся. Победители финального, республиканского этапа, по традиции, получили право поступать в профильный вуз без экзаменов. Самые глубокие знания школьники традиционно демонстрируют по математике и информатике.

Не обошлось и без сюрпризов. Так, безусловным лидером в знании истории стал ученик Шкловской школы-интерната для детей с нарушением зрения. В этот раз впервые специально для таких учащихся были разработаны олимпиадные задания шрифтом для незрячих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси # Образование

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