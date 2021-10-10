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«Мне всё ещё кажется, что я сплю». Что рассказала съёмочная группа в космосе после прибытия на МКС?

10 октября 2021 18:15
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Первый в мире киноэкипаж отправился в космос. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им будут помогать профессиональные космонавты, в том числе белорус Олег Новицкий, который на днях прямо в космосе отметит свой юбилей. Кстати, вместе со съемочной группой он вернется на Землю.

«Мне всё ещё кажется, что я сплю». Что рассказала съёмочная группа в космосе после прибытия на МКС?-1

Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое, новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю.

Да, конечно, так и мне кажется. Невозможно поверить, что это на самом деле происходит, потому что мы столько ждали этого. Есть ощущение, что это сон. Поэтому все, что происходило, было для нас шоком во всех смыслах этого слова – шок, но приятный. Мы рады прибыть на МКС и рады, что нас так тепло встречают. Сейчас будем осознавать. Осознание того, где мы находимся, я думаю, придет со временем.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Юлия Пересильд # Антон Шкаплеров # Клим Шипенко # Фотофакт

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