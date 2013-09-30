11 молодых педагогов Минска накануне Дня учителя получили ключи от временных квартир

Новости Беларуси. 11 молодых педагогов получили 30 сентября ключи от временных квартир. Накануне Дня учителя они заселились в общежитие на улице Гинтовта.

Это радостное событие прошло в праздничной обстановке. После торжественного вручения новоселов ждала концертная программа с участием детских коллективов.

В этом году комитет по образованию вручил молодым специалистам ключи от более чем 35 служебных квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Очень важно для начинающего педагога закрепить его не только за рабочим местом, но и за ним жилье. Тем самым мы можем быть уверены в том, что молодые специалисты у нас задержатся, и задержатся надолго в системе образования.

Лариса Волкова, председатель Минской городской организации профсоюза работников образования и науки:

Молодому педагогу необходимо иметь свое собственное жилье. Общежитие – это один из первых моментов, первых шагов в профессиональной деятельности и хороший стимул.