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11 молодых педагогов Минска накануне Дня учителя получили ключи от временных квартир

30 сентября 2013 17:50
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Новости Беларуси. 11 молодых педагогов получили 30 сентября ключи от временных квартир. Накануне Дня учителя они заселились в общежитие на улице Гинтовта.

Это радостное событие прошло в праздничной обстановке. После торжественного вручения новоселов ждала концертная программа с участием детских коллективов.

В этом году комитет по образованию вручил молодым специалистам ключи от более чем 35 служебных квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Очень важно для начинающего педагога закрепить его не только за рабочим местом, но и за ним жилье. Тем самым мы можем быть уверены в том, что молодые специалисты у нас задержатся, и задержатся надолго в системе образования.

Лариса Волкова, председатель Минской городской организации профсоюза работников образования и науки:
Молодому педагогу необходимо иметь свое собственное жилье. Общежитие – это один из первых моментов, первых шагов в профессиональной деятельности и хороший стимул.

# общество # Государственная политика в области образования # Мингорисполком # Государственная политика # Михаил Мирончик # Лариса Волкова # Минская городская организация профсоюза работников образования и науки

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