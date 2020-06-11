Ожог от борщевика: как его можно получить через одежду и почему нужно промывать только водой

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды – Татьяна Шеменкова.

Есть люди, которые приезжают на дачу не тогда, когда снег растаял, а приезжают, когда хорошая погода, и начинают там сельскохозяйственные работы или просто отдыхают. Вот они приехали, и борщевик разросся, что нужно делать: вызывать МЧС или самому облачаться в костюм химзащиты для того, чтобы не летели эти капли сока на тело, в глаза?

Татьяна Шеменкова, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Работать нужно только в специальной одежде именно в защитной, потому что обычная одежда может вызвать повторный ожог, потому что она пропитывается соком, человек не чувствует сразу, а от сока, от влажной от сока одежды могут возникать также ожоги. На даче, на участках лучше, конечно, ручной способ, если это позволительно по его площади, сколько он занимает, потому что единичные растения рекомендуют выкапывать достаточно глубоко. Нужно более 10 см подрубать корень, корни у него очень длинные и могут пойти из спящих почек. Если это делать систематически, планомерно и вовремя, то, в принципе, возможно, безусловно, его извести. Единственное, что это должны делать и ваши соседи тоже.