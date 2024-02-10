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Параллельные миры, тайны и тема поколений! Знакомимся с книгой «Рассветная деревня»

10 февраля 2024 12:27
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Если вы не любите читать, значит не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике книжный гид.

Параллельные миры, тайны и тема поколений! Знакомимся с книгой «Рассветная деревня» -1

«Рассветная деревня, или Приключения мышиной семейки». Так называется новая книга белорусского автора Алены Величко. Детский рассказ о необыкновенных мышах увлекает маленьких читателей с первых строк.

Параллельные миры, тайны и тема поколений! Знакомимся с книгой «Рассветная деревня» -4

Алена Величко, автор книги:
Особенность этой деревни в том, что мыши там ходят на двух ногах, разговаривают как люди, у них разные интересные традиции, не как у людей. Эта книга в принципе про отношения разные поколений бабушек и дедушек, которые играют очень важную роль в воспитании детей, потому что родители работают.

Параллельные миры, тайны и тема поколений! Знакомимся с книгой «Рассветная деревня» -7

Герои рассказа – семеро внучат, которые в канун праздников внезапно приезжают к бабушке и дедушке. С этого момента их спокойствию приходит конец. Семейство ждут исчезновения, опасности и открытия.

Параллельные миры, тайны и тема поколений! Знакомимся с книгой «Рассветная деревня» -10

Алена Величко:
Там есть много фантастических элементов: параллельные миры, тайны, которые они расследуют, то есть книга постоянно держит в напряжении, потому что там приключения сменяют одно на другое. Динамика достаточно активная, несмотря на то, что начало кажется спокойным и размеренным, но потом сюжеты начинают менять один другой достаточно быстро.

Подробности в сюжете.

# Книги # общество

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