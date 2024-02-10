Параллельные миры, тайны и тема поколений! Знакомимся с книгой «Рассветная деревня»

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«Рассветная деревня, или Приключения мышиной семейки». Так называется новая книга белорусского автора Алены Величко. Детский рассказ о необыкновенных мышах увлекает маленьких читателей с первых строк.

Алена Величко, автор книги:

Особенность этой деревни в том, что мыши там ходят на двух ногах, разговаривают как люди, у них разные интересные традиции, не как у людей. Эта книга в принципе про отношения разные поколений бабушек и дедушек, которые играют очень важную роль в воспитании детей, потому что родители работают.

Герои рассказа – семеро внучат, которые в канун праздников внезапно приезжают к бабушке и дедушке. С этого момента их спокойствию приходит конец. Семейство ждут исчезновения, опасности и открытия.