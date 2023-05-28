105 лет на защите государственных рубежей. На площади Победы состоялась церемония в День пограничника

Новости Беларуси. Пограничные войска были и по сей день остаются надежной преградой для любой агрессии и противоправной деятельности извне. Молодое поколение достойно продолжает дело своих предшественников, которые с первых минут Великой Отечественной самоотверженно встали на пути врага, отчаянно сражаясь с превосходящими силами противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подвиг героев не забыт, и в этот праздничный день служащие отдают дань памяти погибшим. Торжественная церемония состоялась на площади Победы. Под звуки оркестра пограничники во главе с председателем Государственного пограничного комитета возложили цветы к монументу.
Память павших воинов почтили минутой молчания.
Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов погранслужбы с Днем пограничника. Подробности здесь.