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105 лет на защите государственных рубежей. На площади Победы состоялась церемония в День пограничника

28 мая 2023 08:06
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Новости Беларуси. Пограничные войска были и по сей день остаются надежной преградой для любой агрессии и противоправной деятельности извне. Молодое поколение достойно продолжает дело своих предшественников, которые с первых минут Великой Отечественной самоотверженно встали на пути врага, отчаянно сражаясь с превосходящими силами противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

105 лет на защите государственных рубежей. На площади Победы состоялась церемония в День пограничника-1

105 лет на защите государственных рубежей. На площади Победы состоялась церемония в День пограничника-3

Подвиг героев не забыт, и в этот праздничный день служащие отдают дань памяти погибшим. Торжественная церемония состоялась на площади Победы. Под звуки оркестра пограничники во главе с председателем Государственного пограничного комитета возложили цветы к монументу.   

105 лет на защите государственных рубежей. На площади Победы состоялась церемония в День пограничника-6

Память павших воинов почтили минутой молчания.

Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов погранслужбы с Днем пограничника. Подробности здесь.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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