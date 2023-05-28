105 лет на защите государственных рубежей. На площади Победы состоялась церемония в День пограничника

Новости Беларуси. Пограничные войска были и по сей день остаются надежной преградой для любой агрессии и противоправной деятельности извне. Молодое поколение достойно продолжает дело своих предшественников, которые с первых минут Великой Отечественной самоотверженно встали на пути врага, отчаянно сражаясь с превосходящими силами противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.