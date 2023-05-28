Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 28-29 мая рекомендован посев всех видов перца, зелени, картошки, редиса и любого вида цветов, рассказали в программе «Плюс-минус». Можно сажать только декоративные деревья, такие как сирень и жасмин.
30-31 мая рекомендуется посадка картошки, бобовых культур, редиса, всех видов капусты, помидоров и огурцов. Хорошие дни также для посадки многолетних цветов, особенно роз.
1-3 июня – благоприятные дни для посадки всех видов капусты, а также лука, зелени, кабачков, фасоли и сидератов. Также можно сажать однолетние цветы, розы, шиповник, малину и ежевику. Допускается подкормка минеральными удобрениями. Можно обрезать и прививать деревья – раны легко заживают.
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