Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 28-29 мая рекомендован посев всех видов перца, зелени, картошки, редиса и любого вида цветов, рассказали в программе «Плюс-минус». Можно сажать только декоративные деревья, такие как сирень и жасмин.

30-31 мая рекомендуется посадка картошки, бобовых культур, редиса, всех видов капусты, помидоров и огурцов. Хорошие дни также для посадки многолетних цветов, особенно роз.