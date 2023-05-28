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Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов погранслужбы с Днём пограничника

28 мая 2023 07:48
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Новости Беларуси. 24 часа в сутки изо дня в день они стоят на страже рубежей, оберегая и защищая нашу страну и ее жителей. Свой профессиональный праздник отмечают 28 мая пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов погранслужбы с Днём пограничника-1

Их вклад в обеспечение безопасности Беларуси трудно переоценить. Особенно сейчас, когда в соседней Украине идут боевые действия, у наших рубежей наращивается контингент НАТО, регулярно проводятся военные учения, не прекращаются попытки дестабилизировать обстановку. Такая напряженность требует от пограничников бдительности, самоотверженности и железной дисциплины, отметил Александр Лукашенко.

Президент поздравил командование, личный состав и ветеранов с 150-летием со дня образования пограничной службы.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бережно храня славные традиции и проявляя свои лучшие качества, воины в зеленых фуражках надежно прикрывают священные рубежи Отечества и сегодня, когда напряженность вблизи наших границ с каждым днем возрастает и требует от всех пограничников высокого профессионализма, повышенной бдительности, самоотверженности и железной дисциплины. Убежден, что вы это хорошо понимаете и сделаете все, чтобы отстоять неприкосновенность государственной границы Республики Беларусь, в полной мере оправдав любовь и доверие белорусского народа.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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