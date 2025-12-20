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Во Франции десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота

20 декабря 2025 17:03
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Жители Европы вынуждены отстаивать свое право на достойную жизнь. Так, во Франции продолжаются протесты фермеров. Десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота из-за эпидемии болезни животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению аграриев, это решение правительства оставит их без средств к существованию и уничтожит животноводство как отрасль. Но все же фермеры пошли на уступки, они сняли блокаду дорог, чтобы дать возможность французам свободно совершать поездки во время рождественских каникул. 

Теперь эпицентрами борьбы стали города. С дорог колонны тракторов переместились на площади перед местными администрациями. Аграрии строят там баррикады из мусора, покрышек и гор овощей. 

Во Франции десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота-2

Это было сделано для того, чтобы дать понять французскому государству, что оно кровожадно и проливает кровь животных, которые не больны. Уже уничтожено 4 000 коров, и мы больше не можем это терпеть и спокойно смотреть, как гибнет не только животноводство, но и само сельское хозяйство Франции.

В свою очередь во французском правительстве пообещали разгонять протестующих. Ранее министр сельского хозяйства Франции заявила, что власти готовы вакцинировать до миллиона животных, однако не исключила, что забой коров придется продолжить из-за масштабов заболевания.

# франция # Протесты

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