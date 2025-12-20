Во Франции десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота

Жители Европы вынуждены отстаивать свое право на достойную жизнь. Так, во Франции продолжаются протесты фермеров. Десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота из-за эпидемии болезни животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению аграриев, это решение правительства оставит их без средств к существованию и уничтожит животноводство как отрасль. Но все же фермеры пошли на уступки, они сняли блокаду дорог, чтобы дать возможность французам свободно совершать поездки во время рождественских каникул.

Теперь эпицентрами борьбы стали города. С дорог колонны тракторов переместились на площади перед местными администрациями. Аграрии строят там баррикады из мусора, покрышек и гор овощей.