«Время конкретных дел». Расставляем акценты дорожной карты на пятилетку

«Время конкретных дел» – в этой лаконичной, но яркой фразе, которая неоднократно прозвучала накануне в рамках Всебелорусского народного собрания, заложен главный тренд на ближайшие годы для всех и каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одной опорной точкой для технологического развития станет бизнес. В этом поможет головной регулятор – Центр развития предпринимательства и единая онлайн-платформа. В результате доля малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости вырастет до 33 %, а среднегодовой прирост налоговых поступлений составит не менее 10. Один из трендов предстоящей пятилетки, который был заложен в уходящей – строительство арендных квартир. В ближайшие годы в Беларуси планируется сдать под ключ около 5 млн квадратных метров такого жилья. Лукашенко: белорусы всегда переносили все испытания – выстоим и сейчас. Подробности. При этом ставка в первую очередь на регионы. И в рамках этого тренда, конечно, качественные дороги. К 2030-му все подъезды к районным центрам и агрогородкам будут только с усовершенствованным покрытием. Всего планируется реконструировать и построить не менее 25 тысяч километров республиканских и местных дорог.

И этот трек для нашего государства и общества мы определили вместе. Утверждение программы соцэкономразвтия Беларуси до 2030-го – главный итог прошедшего заседания ВНС. В предстоящей пятилетке делаем ставку на заботу о здоровье белорусов, поддержку семьи, иными словами, обеспечиваем демографическую безопасность. Нас, белорусов, должно быть больше, а условия для жизни (и в первую очередь в регионах) лучше. А еще развиваем туристический потенциал – гостей в нашей стране должно быть больше. Держим высокую планку в образовании. Ну и, конечно, учитывая все внешние обстоятельства и современные вызовы, ставка на укрепление обороноспособности нашего государства. Лукашенко на ВНС: мы сломали создаваемый Западом миф об изолированности Беларуси. Читайте здесь.