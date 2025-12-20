«Время конкретных дел». Расставляем акценты дорожной карты на пятилетку
«Время конкретных дел» – в этой лаконичной, но яркой фразе, которая неоднократно прозвучала накануне в рамках Всебелорусского народного собрания, заложен главный тренд на ближайшие годы для всех и каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одной опорной точкой для технологического развития станет бизнес. В этом поможет головной регулятор – Центр развития предпринимательства и единая онлайн-платформа. В результате доля малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости вырастет до 33 %, а среднегодовой прирост налоговых поступлений составит не менее 10.
Один из трендов предстоящей пятилетки, который был заложен в уходящей – строительство арендных квартир. В ближайшие годы в Беларуси планируется сдать под ключ около 5 млн квадратных метров такого жилья.
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При этом ставка в первую очередь на регионы. И в рамках этого тренда, конечно, качественные дороги. К 2030-му все подъезды к районным центрам и агрогородкам будут только с усовершенствованным покрытием. Всего планируется реконструировать и построить не менее 25 тысяч километров республиканских и местных дорог.
И этот трек для нашего государства и общества мы определили вместе. Утверждение программы соцэкономразвтия Беларуси до 2030-го – главный итог прошедшего заседания ВНС. В предстоящей пятилетке делаем ставку на заботу о здоровье белорусов, поддержку семьи, иными словами, обеспечиваем демографическую безопасность. Нас, белорусов, должно быть больше, а условия для жизни (и в первую очередь в регионах) лучше.
А еще развиваем туристический потенциал – гостей в нашей стране должно быть больше. Держим высокую планку в образовании. Ну и, конечно, учитывая все внешние обстоятельства и современные вызовы, ставка на укрепление обороноспособности нашего государства.
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Но основа и база, безусловно, эффективная экономика с трендом на цифровизацию и технологическое перевооружение. И в этом смысле на пятилетку ставим амбициозные и весьма напряженные задачи. Так, основной критерий в этой сфере – валовой внутренний продукт – должен сохранить траекторию устойчивого роста: не менее 3 % в год и около 16 % по итогам предстоящей пятилетки. И это на фоне замедления мировой экономики и не самой благоприятной международной конъюнктуры.
Для сравнения: рост ВВП Беларуси в текущей пятилетке оценивается на уровне 7 %. Среди главных экономических трендов до 2030-го – диверсификация экспорта. Доля государств дальней дуги в продажах на внешних рынках должна вырасти до 30 %. При этом доля наукоемкой продукции в экспорте белорусских товаров и услуг увеличится до 44 %. Вообще в предстоящей пятилетке делаем ставку на высокотехнологичные производства.
До 2030-го эта планка должна подняться до 8,5 %. Доля цифровой экономики в ВВП достигнет 7,5 процентных пункта. А, например, годовой объем выпуска электромобилей (а это один из актуальных трендов в машиностроении) должен вырасти до 10 тысяч штук.
Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку.