1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка

Новости Беларуси. Первый раз – в новую школу. День знаний стал особенным для жителей микрорайона Домбровка. Здесь открыли современное учреждение образования. Два года ушло на строительство храма знаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый раз в первый класс 1 сентября отправились 22 тысячи минчан. Но на этом дебюты не заканчиваются. Во Фрунзенском районе открывается новая средняя школа – № 41.

В микрорайоне Домбровка большое новоселье: на школьной линейке – 1300 ребят и их родителей. В первых рядах – первоклассники.

Также здесь интерактивные кабинеты, бассейн и спортивные залы, библиотека и даже спальни для продленки.