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1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка

01 сентября 2017 18:22
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Новости Беларуси. Первый раз – в новую школу. День знаний стал особенным для жителей микрорайона Домбровка. Здесь открыли современное учреждение образования. Два года ушло на строительство храма знаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый раз в первый класс 1 сентября отправились 22 тысячи минчан. Но на этом дебюты не заканчиваются. Во Фрунзенском районе открывается новая средняя школа – № 41.

В микрорайоне Домбровка большое новоселье: на школьной линейке – 1300 ребят и их родителей. В первых рядах – первоклассники.

Также здесь интерактивные кабинеты, бассейн и спортивные залы, библиотека и даже спальни для продленки.

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка-1

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка-3

Ирина Дрозд, директор средней школы № 41:
Мы оформляли в таком домашнем стиле, в нашем, белорусском. И, как я говорила, каждый сантиметр, каждая стенка должны нести какую-то информацию для детей. Для того, чтобы они воспитывались настоящими патриотами.

41-я школа стала первой ласточкой в ряду осенних подарков для минчан.

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка-6

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка-8

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Будет в этом году введено 5 садов, введена эта замечательная школа, проектируются объекты здравоохранения, проектируются спортивные объекты. И даже на примере такой школы вы видите, что такой объект, который имеет многофункциональность, действительно становится центром притяжения целого района.

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка-11

Определенно, в этой средней школе условия гораздо выше среднего. Каждый сантиметр здесь работает на хорошее настроение учеников и педагогов. Остается только усердно учиться.

# общество # Игорь Юркевич # Михаил Потягов # Кира Карлович # Учебный год 2017/2018

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