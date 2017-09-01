1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка
Новости Беларуси. Первый раз – в новую школу. День знаний стал особенным для жителей микрорайона Домбровка. Здесь открыли современное учреждение образования. Два года ушло на строительство храма знаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первый раз в первый класс 1 сентября отправились 22 тысячи минчан. Но на этом дебюты не заканчиваются. Во Фрунзенском районе открывается новая средняя школа – № 41.
В микрорайоне Домбровка большое новоселье: на школьной линейке – 1300 ребят и их родителей. В первых рядах – первоклассники.
Также здесь интерактивные кабинеты, бассейн и спортивные залы, библиотека и даже спальни для продленки.
Ирина Дрозд, директор средней школы № 41:
Мы оформляли в таком домашнем стиле, в нашем, белорусском. И, как я говорила, каждый сантиметр, каждая стенка должны нести какую-то информацию для детей. Для того, чтобы они воспитывались настоящими патриотами.
41-я школа стала первой ласточкой в ряду осенних подарков для минчан.
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Будет в этом году введено 5 садов, введена эта замечательная школа, проектируются объекты здравоохранения, проектируются спортивные объекты. И даже на примере такой школы вы видите, что такой объект, который имеет многофункциональность, действительно становится центром притяжения целого района.
Определенно, в этой средней школе условия гораздо выше среднего. Каждый сантиметр здесь работает на хорошее настроение учеников и педагогов. Остается только усердно учиться.