Открытый урок на МТЗ, город рыцарей и дух Грузии и Италии в центре столицы: новости Минска за 1 сентября

Новости Беларуси. Первый урок на тракторном заводе для лицеистов, город рыцарей на Проспекте Победителей и выходные со вкусом чурчхелы и мацареллы в самом сердце Минска. На расстоянии вытянутой руки с легендой. Учащиеся пятого лицея 1 сентября познакомились с историей тракторного завода.

От раритетных экспонатов до самых мощных моделей. Знакомство с цехами производства и суперсовременным парком. Особенно ребят впечатлил первый серийный трактор МТЗ-2 на постаменте родом из 50-ых и оригинальное дизайнерское наполнение парка. Для учащихся здесь открытый урок проводят впервые. Не исключено, что некоторые из ребят придут сюда работать.

Арсений Лучинович, учащийся УО «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства»:

Было очень интересно, какие тут производят тракторы. Около 4 млн тракторов было выпущено с 1950 года. В Минске начали строить рыцарский городок. Необычные конструкции появились на проспекте Победителей.

Тот, кто еще даже не пошел в школу, но уже ощущает себя настоящим рыцарем, сюда уже заглядывает с родителями. Деревянные ворота с башнями и трибуны для зрителей здесь больше напоминают декорации к историческому фильму. В День города 9 сентября здесь пройдет масштабный рыцарский фестиваль. С восточным колоритом. Фестиваль грузинской культуры состоится 2 сентября в Верхнем городе. С полудня до полуночи здесь можно будет вкусно поесть, сплясать лезгинку и просто хорошо провести время.