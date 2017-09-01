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Открытый урок на МТЗ, город рыцарей и дух Грузии и Италии в центре столицы: новости Минска за 1 сентября

01 сентября 2017 18:14
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Новости Беларуси. Первый урок на тракторном заводе для лицеистов, город рыцарей на Проспекте Победителей и выходные со вкусом чурчхелы и мацареллы в самом сердце Минска.

На расстоянии вытянутой руки с легендой. Учащиеся пятого лицея 1 сентября познакомились с историей тракторного завода.

Открытый урок на МТЗ, город рыцарей и дух Грузии и Италии в центре столицы: новости Минска за 1 сентября-1

От раритетных экспонатов до самых мощных моделей. Знакомство с цехами производства и суперсовременным парком. Особенно ребят впечатлил первый серийный трактор МТЗ-2 на постаменте родом из 50-ых и оригинальное дизайнерское наполнение парка. Для учащихся здесь открытый урок проводят впервые. Не исключено, что некоторые из ребят придут сюда работать.

Открытый урок на МТЗ, город рыцарей и дух Грузии и Италии в центре столицы: новости Минска за 1 сентября-4

Арсений Лучинович, учащийся УО «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного строительства»:
Было очень интересно, какие тут производят тракторы. Около 4 млн тракторов было выпущено с 1950 года.

В Минске начали строить рыцарский городок. Необычные конструкции появились на проспекте Победителей.

Открытый урок на МТЗ, город рыцарей и дух Грузии и Италии в центре столицы: новости Минска за 1 сентября-7

Тот, кто еще даже не пошел в школу, но уже ощущает себя настоящим рыцарем, сюда уже заглядывает с родителями. Деревянные ворота с башнями и трибуны для зрителей здесь больше напоминают декорации к историческому фильму. В День города 9 сентября здесь пройдет масштабный рыцарский фестиваль.

С восточным колоритом. Фестиваль грузинской культуры состоится 2 сентября в Верхнем городе.

С полудня до полуночи здесь можно будет вкусно поесть, сплясать лезгинку и просто хорошо провести время.

Открытый урок на МТЗ, город рыцарей и дух Грузии и Италии в центре столицы: новости Минска за 1 сентября-10

А в воскресенье здесь же на свой праздник горожан приглашают итальянцы. В центре города будут звучать средиземноморские мотивы. Также на празднике дружбы будут консультации стилистов и выставка новинок автопрома.

# общество # Государственная социальная политика

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