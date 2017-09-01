Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске

Новости Беларуси. Детский замок в центре города. 1 сентября в Советском районе в Парке дружбы народов открыли уникальную игровую площадку, аналогов которой нет во всей стране. Профинансировали строительство комплекса представители частного бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Никита мечтает стать великим полководцем, и у него есть для этого все возможности, ведь он может играть в настоящем замке.

Но помимо Никиты этот замок может вместить в себя сотни ребят. Размеры нового детского городка – 400 квадратных метров. И заниматься им здесь есть чем. Более 15 горок разной высоты, башни, лестницы. Ребята не скрывают эмоций.

Родители могут за своих чад не волноваться. Покрытие здесь травмобезопасное. Площадка от машин огорожена барьерами. Да и в дождь можно отпускать детей смело – кроны деревьев служат неплохой крышей. А за безопасностью будут следить видеокамеры.

Да и взрослым здесь скучно не будет. Повсюду стоят лавочки, где можно наблюдать за играми детей. Кстати, площадка не только для самых маленьких – есть отдельная часть для ребят постарше.

Место здесь идеально для семейного отдыха. Можно весь день не уходить. Рядом туалет и кафе с детским меню и караоке. Кстати, скоро и сам парк дружбы народов, где и появился замок, реконструируют. Этот комплекс уникальный. Такого еще нигде в Беларуси нет. Кстати, это тот случай, когда доброе дело стало результатом сотрудничества государства и частного бизнеса.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района:

Администрация Советского района хотела, чтобы появился у нас в районе красивый детский объект. И проработав целый ряд предложений, внесли предложение построить такой объект ориентировочной стоимостью около 200 тысяч рублей.