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Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске

01 сентября 2017 18:04
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Новости Беларуси. Детский замок в центре города. 1 сентября в Советском районе в Парке дружбы народов открыли уникальную игровую площадку, аналогов которой нет во всей стране. Профинансировали строительство комплекса представители частного бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Никита мечтает стать великим полководцем, и у него есть для этого все возможности, ведь он может играть в настоящем замке.

Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске-1

Но помимо Никиты этот замок может вместить в себя сотни ребят. Размеры нового детского городка – 400 квадратных метров. И заниматься им здесь есть чем. Более 15 горок разной высоты, башни, лестницы. Ребята не скрывают эмоций.

Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске-4

Родители могут за своих чад не волноваться. Покрытие здесь травмобезопасное. Площадка от машин огорожена барьерами. Да и в дождь можно отпускать детей смело – кроны деревьев служат неплохой крышей. А за безопасностью будут следить видеокамеры.

Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске-7

Да и взрослым здесь скучно не будет. Повсюду стоят лавочки, где можно наблюдать за играми детей. Кстати, площадка не только для самых маленьких – есть отдельная часть для ребят постарше.

Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске-10

Место здесь идеально для семейного отдыха. Можно весь день не уходить. Рядом туалет и кафе с детским меню и караоке. Кстати, скоро и сам парк дружбы народов, где и появился замок, реконструируют.

Этот комплекс уникальный. Такого еще нигде в Беларуси нет. Кстати, это тот случай, когда доброе дело стало результатом сотрудничества государства и частного бизнеса.

Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске-13

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района:
Администрация Советского района хотела, чтобы появился у нас в районе красивый детский объект. И проработав целый ряд предложений, внесли предложение построить такой объект ориентировочной стоимостью около 200 тысяч рублей.

Горки, башни, лестницы и огромный замок: уникальная детская площадка открылась в Парке дружбы народов в Минске-16

Сегодняшний день для школьников советского района стал настоящим праздником. Ребята активно осваивали новую площадку, пели, танцевали и участвовали в квестах. Есть все основания сказать, что звонкий детский смех здесь уже не утихнет.

# Тамер Маллак # Дети # общество # Юрий Трущенко

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