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«100 сортов кофе за два дня могли все попробовать». Как в Минске прошел фестиваль Coffee Fest Belarus 2018

09 апреля 2018 09:55
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В конце марта в столице прогремел настоящий кофейный фейерверк. В одном из торговых центров состоялся фестиваль Coffee Fest Belarus 2018. А в его рамках – соревнования среди бариста, которые выявили лучших из лучших. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – основатель и организатор Coffee Fest Belarus, Национальный координатор SCA Belarus – Марина Воскресенская, а также победители чемпионата: лучший бариста – Дарья Пинчук и обладатель первого места в категории «латте-арт» – Александр  Шичко

«100 сортов кофе за два дня могли все попробовать». Как в Минске прошел фестиваль Coffee Fest Belarus 2018-1

Какая основная цель фестиваля? Что проводилось на мероприятии? 

Подробности – в видеоматериале. 

# общество # Конкурс # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Марина Воскресенская

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