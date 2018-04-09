«100 сортов кофе за два дня могли все попробовать». Как в Минске прошел фестиваль Coffee Fest Belarus 2018

В конце марта в столице прогремел настоящий кофейный фейерверк. В одном из торговых центров состоялся фестиваль Coffee Fest Belarus 2018. А в его рамках – соревнования среди бариста, которые выявили лучших из лучших.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – основатель и организатор Coffee Fest Belarus, Национальный координатор SCA Belarus – Марина Воскресенская, а также победители чемпионата: лучший бариста – Дарья Пинчук и обладатель первого места в категории «латте-арт» – Александр Шичко.