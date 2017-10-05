Прямой эфир

«100 идей для Беларуси»: какие проекты реализуются и как поддерживаются творческие идеи молодёжи?

05 октября 2017 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Элина Брага, координатор Республиканского молодёжного проекта «100 идей для Беларуси», Александр Лукьянов, участники проекта «100 идей для Беларуси» Анастасия Лапко.

Элина Брага, координатор Республиканского молодёжного проекта «100 идей для Беларуси»:
Сегодня мы через проект «100 идей для Беларуси» узнаём о новых молодых организаторах, о новых учёных. Задача – чтобы молодёжь имела заинтересованность в занятиях научной деятельностью и не боялась, и шла в этот проект для того, чтобы проявить себя, доказать, что он лучший и дальше развиваться в этой части.

Какие проекты реализуются и как поддерживаются творческие идеи молодёжи? Подробнее в видеоматериале. 

 

# Белорусская наука # общество # Элина Брага # Александр Лукьянов # Анастасия Лапко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования
05 октября 2017 07:55

«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования

«Можно приехать без лишних формальностей»: чем привлекает Беларусь и хватает ли 5 дней ее посмотреть
04 октября 2017 19:14

«Можно приехать без лишних формальностей»: чем привлекает Беларусь и хватает ли 5 дней ее посмотреть

«Надо будет научиться делать сыр»: Президент подарил многодетной семье беременную корову
04 октября 2017 19:03

«Надо будет научиться делать сыр»: Президент подарил многодетной семье беременную корову