«Можно приехать без лишних формальностей»: чем привлекает Беларусь и хватает ли 5 дней ее посмотреть

Мартин Папай, турист (Польша): Мы можем ездить без визы. С Польши нормально без визы. И это очень хорошо, супер! Можно приехать без лишних формальностей.

А вот и еще один факт – количество туристических автобусов на стоянке. Еще год назад, здесь им было довольно просторно, сегодня явно тесно. Бесконечным потоком группы едут из Литвы, Польши, замечены и немецкие номера.

Это полотно с отзывами от иностранцев на монетном дворе Старого замка – как показатель работы «безвиза».

Новости Беларуси. Безвизовая зона не на 5, а на все 10 дней. В Беларуси рассматривают вопрос увеличения сроков пребывания безвизовых туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской области «безвиз» действует уже почти год. И практика показала, без лишних формальностей нашу страну захотели посмотреть гости не только из соседних стран.

А вот поляк Роман Блошинский – в Гродно частый гость, он сопровождает туристические группы из Белостока. Но именно без визы в последний раз в Беларуси был 27 лет назад. Портом долгое время для поездок нужны были визы, но сейчас и это почти в прошлом. Особенно, если увеличат 5-дневный срок пребывания.

Роман Блошинский, турист (Польша):

5 дней – это не очень много времени, но я думаю, это зависит, какая программа, кто прибывает. Думаю, что 5 дней на короткую поездку – это хватит. Но если бы я хотел прибыть в Беларусь на большее время – это не очень много времени.

Туристы, особенно те, кто издалека, говорят: из 5 дней 2 – это дорога, чемоданное время. По факту остается лишь 3 дня. Например, для медицинского туризма – это совсем ничего.

Галина Буро, СТВ:

Изначально безвизовая зона в Гродненской области – это был эксперимент. Работает он практически год. Результаты впечатляют в цифрах – свыше 40 тысяч иностранцев уже воспользовались «безвизом». Беларусь привлекает – это факт.

Если в начале эксперимента страна переживала за безопасность, то сейчас механизм отработан. И уже можно масштабироваться во всех смыслах. Ведь в Гродненской области безвизовая зона – это лишь областной центр и Августовский канал.

Виталий Братанюк, специалист по туризму турфирмы города Гродно:

Эти все объекты, если выразиться таким туристическим языком могут быть посещены в этом году. То есть чтобы в дальнейшем предлагать интересный туристический продукт для наших иностранных партнеров, необходимо этот продукт немножко модернизировать, усовершенствовать. И один из вариантов этих шагов может быть расширение территории безвизового пребывания до границ Гродненской области.

Увеличить сроки, расширить зону, задействовать железнодорожный вокзал и гродненский аэропорт. Часть доходов вкладывать в развитие инфраструктуры и сервис – это программа-минимум, чтобы сделать отдых в Беларуси еще привлекательнее.