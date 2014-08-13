100 баллов на ЦТ по математике набрали ученики гимназии № 41 Роман Богданович и Иван Казаков. Теперь они студенты БГУ

Ваня и Рома - бывшие одноклассники, выпускники Минской гимназии № 41. Сегодня - студенты Белорусского государственного университета. Оба набрали 100 баллов на централизованном тестировании по математике. Кроме них таких же высоких результатов добились ещё 14 абитуриентов.

Роман Богданович, студент Белорусского государственного университета :

Я поступил на факультет прикладной математики и набрал 361 балл.

Рома не многословен. О своих успехах говорить не любит. Будущий программист признается, что любимым предметом в школе была математика, поэтому на низкий результат ЦТ он не рассчитывал.

Роман Богданович:

Мама сначала подумала, что я пошутил. Потом поверила, обрадовалась. Папа тоже был очень рад.

Иван Казаков также, как и Роман Богданович, решил связать свою жизнь с точными науками.

Иван Казаков, студент Белорусского государственного университета:

БГУ, экономический факультет. Я поступил на экономическую информатику. Буду учиться на платной основе.

Правда, сначала Ваня выбрал специальность «Экономическая теория», и был зачислен на бюджет. Но в последний момент планы парня изменились: он подал документы на другую специальность, и был зачислен на платное отделение.

Иван Казаков:

Предлагали через год перевестись на экономическую информатику, но я отказался. Парень может учиться четыре года на бюджете. Зачем мне занимать его место?

Несмотря на то, что оба парня ждали хороших, а вернее, отличных результатов на ЦТ по математике, кое-где, все же, пришлось «попотеть».

Иван Казаков:

Группа А была не очень сложной, на ней как-то без остановок. А в группе Б приходилось помучаться, посидеть над задачей.

Главные знания, которые и пригодились одноклассникам на ЦТ, им дали в школе. Ведь ни у одного, ни у второго никогда не было репетитора по математике.

В гимназии № 41 города Минска математике уделяют особое внимание: пять уроков в неделю, факультативы и дополнительные курсы. Результат - все ученики класса, в котором учились Рома и Ваня, поступили в высшие учебные заведения. Некоторые - без экзаменов, по результатам олимпиад. Кстати, в своём классе ребята не единственные, кто сдал ЦТ по математике на 100 баллов. Высшую планку достигли еще два их одноклассника.

Марианна Скакун, директор ГУО «гимназия № 41 г.Минска им. Серебряного В.Х.»:

Высокопрофессиональные педагоги, которые работают в наших физико-математических классах, это, как правило, преподаватели Белорусского государственного университета, факультет «Прикладной математики и информатики». Соединение профессионализма, системности и способности детей даёт такой результат.

Сегодня, оказавшись в стенах родной школы, Ваня и Рома не удержались, и решили парочку примеров по математике.

Иван Казаков:

Благодаря своим преподавателям, мы с Ромой можем решать интегралы.

Как решаются такие примеры, в школе не объясняют. Это программа первого курса университета. Но для парней нет нерешаемых задач.