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«Велоквест» разработали в Брестском археологическом музее «Берестье» для любителей двухколесного транспорта

13 августа 2014 07:28
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Новости Беларуси. Городские приключения на велосипеде. Для любителей двухколесного транспорта в Брестском археологическом музее «Берестье» разработаны необычные экскурсии.

Во время «квеста» участникам придется искать подсказки организаторов, выполнять задания связанные с историей города. Объектами поисков станут исторические места и сооружения Берестья, Брестской крепости, Бреста.

Светлана Щерба, заведующий музеем «Берестье»:
В пакете, который мы выдаем участникам экскурсии, имеется карта, где обозначен участок города, в котором можно найти подсказки к нашим заданиям. В то же время сами задания делятся на две части. Основная его часть – это информация или о событии историческом, или о здании интересном нашего Бреста, которое всегда можно увидеть в городе, но ты не обращаешь на него внимания.

За два часа с помощью подсказок необходимо найти 20 объектов. Самого эрудированного участника по возвращению в «Берестье» ждет приз от музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Велосипед # Светлана Щерба

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