Белорусские комбайнеры из Молодечненского района Николай и Максим Тиуновичи в программе «УТРО» на СТВ

В августе завершается уборочная компания. Завершается она очередным рекордом. Гости программы «УТРО» на СТВ комбайнеры из Молодечненского района - семейная династия комбайнеров - Николай и Максим Тиуновичи.

Расскажите о вашей семейной династии комбайнеров. Почему отец и сын работают на одной работе?

Николай Тиунович, комбайнер:

Я с детства люблю эту профессию. Работаю уже 25 лет. Это предлог старшим детям. Старший сын помогал. Сейчас с младшим работаем уже 10 лет.

Какие Вы ставите перед собой цели?

Николай Тиунович:

Хотелось бы поработать на большом комбайне. И конечно же, намолотить побольше тонн зерна. Приятно понимать, что твой труд не бесценен, его уважают.

Насколько сложно управлять такой машиной, как комбайн и сколько длится рабочий день у комбайнера во время уборочной кампании?

Николай Тиунович:

Насчет сложности, это надо любить технику. Если будешь любить технику - не будет никаких сложностей. Рабочий день у нас такой: в 6 утра встаём, в 12 ложимся. Всё остальное время убираем хлеб.

А обедаете прямо в поле?

Николай Тиунович:

Да. Горячая пища. Два раза. Обед и вечером.

Есть ли у ваших комбайнов какие-то имена? Многие мужчины свои машины называют...

Максим Тиунович:

У нас такого нет. Но, если работают разные экипажи, называем их по-разному. К примеру, «малыши» (смеется).

Есть ли у комбайнеров какие-то приметы, связанные с уборочной? К примеру, в актёрской среде есть такое: если вдруг ты случайно уронил сценарий перед началом выступления, то это плохая примета. Или, наоборот, есть какие-то хорошие… Как это происходит у комбайнеров?

Николай Тиунович:

Когда начинается уборочная кампания, приглашают святого отца, который освящает комбайны, нас, молится за наше здравие, машины… Святой отец благословляет нас.

Максим Тиунович:

Плохая примета, если приехал корреспондент с какой-нибудь газеты: пару минут - и комбайн сломался! (смеется) Поэтому директор хозяйства не желает вести никого на поле. Чтоб не сглазили. Он сам редко туда приезжает, боится, чтоб не сглазить.

А есть ли женщины комбайнеры?

Николай Тиунович:

Нет. Но лет 30 назад были семейные экипажи. Там да, работали женщины. Также были женщины и на Доне, лет 15 назад. Теперь уже времена отошли. Женщине тяжело. Много пыли. Грязь…

Это одиночная работа или работа в команде?

Николай Тиунович:

У нас семь экипажей. Это дружный коллектив. Дружные комбайнеры. Быстро и четко все организовали, убрали.

Чем еще увлекаетесь в жизни помимо работы?

Максим Тиунович:

По жизни - строительство. Папа в колхозе работает водителем. На период уборки, идёт на уборку урожая.

Год удался, потому что в Беларуси планировали собрать 9 млн. тонн зерна в амбарном весе. 8 млн. тонн - уже намолотили. На самом деле всё так хорошо в этом году?

Максим Тиунович:

Да, урожай хороший. Намного лучше, чем в прошлом году.

Продолжится ли династия комбайнеров?

Николай Тиунович:

Конечно, хотелось бы.