Бюстгальтеры для мужчин придумали и уже продают в Японии. Зачем?

Новости Японии. В Токио на прилавки магазинов поступили бюстгальтеры для мужчин. Придуманы они вовсе не для людей с нетрадиционной ориентацией. Целевая аудитория этого предмета - спортивные мужчины, которые заботятся о красоте своего тела.

Бюстгальтеры призваны спасти мужскую грудь от отвисания.

Такое часто бывает, уверяют продавцы единственного японского магазина, где можно приобрести вещицу, но не все представители сильного пола об этом знают.

Каку Нишиока, владелец магазина:

Если у мужчины хорошо развитые грудные мышцы, со временем, под воздействием силы земного притяжения, его грудь может отвиснуть, как это иногда случается с женщинами.

Правда, будет ли бюстгальтер эффективен для тех, у кого грудные железы успели уже пострадать от гравитации, или его можно использовать лишь как средство профилактики, не уточняется.

Деталь туалета выполнена в желто-розовой гамме с вкраплениями белого и лимонного цветов. Более того, в эстетических целях производители Kahei Oyasumi Bra - такое название получил бюстгальтер - пошили и трусы той же расцветки.

Комплект (лифчик и трусы) стоит около $30, надевать его рекомендуют на ночь.

Фотографий мужчин в таких бюстгальтерах пока еще в Сети нет, но у пикантного аксессуарчика уже появились как заклятые враги, так и почитатели.

Покупатели утверждают, что мужской лифчик улучшает осанку, ликвидирует храп и даже повышает самооценку.

Мнение сторонних людей сводится к тому, что единственный способ поддерживать грудь в подтянутом состоянии — это заниматься спортом. Да и вообще - вести здоровый образ жизни.

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Константин Яцкевич, психолог Городского центра паллиативной помощи и организации сестринского дела г. Минска:

Организм человека рассматривается как единая целостная структура: дух, разум, тело. Сбой на каком-то уровне этой динамической связки отражается на остальных уровнях. Любой человек способен изменять свои физиологические параметры. Это касается отношения к своему здоровью, возможностей оздоровления и профилактики конкретных заболеваний за счет изменения своего образа жизни.