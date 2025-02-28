Нам говорят: главное – не зазвездитесь! Участницы «Мисс Минск» рассказали о подготовке к финалу
Подготовка к «Мисс Минск – 2025» в самом разгаре. Среди 15 участниц членам жюри предстоит выбрать лучшую из лучших. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» Ангелина Маковская и Екатерина Трикоза.
Александр Стасевич, ведущий:
Девчонки, если серьезно, прямо сейчас, больше слышите комплиментов или все-таки критику от преподавателей, которые готовят вас к главному подиуму?
Ангелина Маковская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Нет, на самом деле больше мы слышим комплиментов, но в то же время нам говорят: «Главное – не зазвездитесь».
Александр Стасевич:
Я так понимаю, что у финалисток день расписан просто по минутам. Если можно, поподробнее про это расскажите, потому что не все знают, все думают, что просто красивые девчонки, их выбрали, и вот у них когда-то там в марте финал.
Ангелина Маковская:
Да, наш день действительно расписан по минутам. Мы приходим в нашу Национальную школу красоты, у нас полчаса собрание. Затем у нас может быть либо хореография, либо мастер-класс по дефиле. Также мы часто посещаем какие-то интересные места. Проходят съемки обязательно. И как без примерок наших красивых платьев и нарядов.
Юрий Царев, ведущий:
Я хочу не только про внешнюю красоту задать вопрос, а еще и про внутреннюю, потому что у вас же есть еще социальная миссия. Я знаю, что вы посещаете и детские дома, и дома престарелых.
Екатерина Трикоза, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Да, у нас была как раз такая миссия. К нам приехали преподаватели и ребята из школы № 14 – это школа для слабослышащих детей, с нарушением слуха. Они нам провели мастер-класс по жестовому языку, потому что на финале у нас будет песня, выход, и мы будем петь, девочки-финалистки, на жестовом языке. Они нам рассказали, как правильно, что сказать, чтобы не наговорить лишнего. И все это проходит в очень приятной, душевной обстановке, в формате диалога.
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