Нам говорят: главное – не зазвездитесь! Участницы «Мисс Минск» рассказали о подготовке к финалу

Подготовка к «Мисс Минск – 2025» в самом разгаре. Среди 15 участниц членам жюри предстоит выбрать лучшую из лучших. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» Ангелина Маковская и Екатерина Трикоза. Александр Стасевич, ведущий:

Девчонки, если серьезно, прямо сейчас, больше слышите комплиментов или все-таки критику от преподавателей, которые готовят вас к главному подиуму?

Ангелина Маковская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Нет, на самом деле больше мы слышим комплиментов, но в то же время нам говорят: «Главное – не зазвездитесь».

Александр Стасевич:

Я так понимаю, что у финалисток день расписан просто по минутам. Если можно, поподробнее про это расскажите, потому что не все знают, все думают, что просто красивые девчонки, их выбрали, и вот у них когда-то там в марте финал. Ангелина Маковская:

Да, наш день действительно расписан по минутам. Мы приходим в нашу Национальную школу красоты, у нас полчаса собрание. Затем у нас может быть либо хореография, либо мастер-класс по дефиле. Также мы часто посещаем какие-то интересные места. Проходят съемки обязательно. И как без примерок наших красивых платьев и нарядов.

Юрий Царев, ведущий:

Я хочу не только про внешнюю красоту задать вопрос, а еще и про внутреннюю, потому что у вас же есть еще социальная миссия. Я знаю, что вы посещаете и детские дома, и дома престарелых.