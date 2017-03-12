10 известных белорусов приняли участие в выставке кукол-кобоши дизайнера Такада Кензо: куда направят вырученные деньги

Новости Беларуси. На неделе Беларусь приняла участие в международном проекте памяти об аварии на атомной станции «Фукусима».

Именитые художники, спортсмены, общественные деятели раскрашивали кукол кобоши.

Для страны восходящего солнца она – символ стойкости и выносливости. Японских неваляшек с душой расписывали ведущие СТВ и известные белорусские персоны. За благотворительной акцией наблюдали в программе «Неделя» на СТВ.

Пока одни учились рисовать...

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Какой котик у меня! Я даже не знала, что умею рисовать правой рукой.

Анатолий Ярмоленко-младший, певец:

Сложно рисовать, краски расплываются. Но я очень стараюсь.

... другие рисовали, не отрываясь, от съемок.

Егор Хрусталев, телеведущий СТВ:

Я подумал, что надо сделать что-то телевизионное. Это будет телевизор.

Антон Мартыненко, телеведущий СТВ:

У меня вот получилась белая такая композиция с легкими вкраплениями живописи.

Ведущие СТВ, спортсмены, артисты, художники – 10 знаменитых белорусов – внесли арт-вклад в благое дело.

Рисовали и создавали неваляшек в поддержку японцев, пострадавших от аварии на атомной электростанции «Фукусима».

Ирина Ромбальская, телеведущая СТВ:

У меня здесь ворон, который символизирует черную часть нашей истории. Черные цветы, зона отчуждения и знак радиоактивной опасности, который знаком нам по Чернобыльской зоне. Для меня это грустная кукла.

Александр Солодуха, певец:

Это мои художницы, мои девченки – супруга Наташа и шестилетняя дочь Варечка. Придумали такую идею и очень старательно работали несколько дней.

Вместо художественной ленты – кисть, вместо привычного для рук мяча – болванка из папье-маше.

Художественный талант для спортсменки Любы Черкашиной стал сюрпризом.

Любовь Черкашина:

Для меня это очень интересно было, попробовать разрисовать такого котика. Замечательная акция: попробовать своими руками что-то сделать и понимать, что да, ты действительно приложил к этому руку.

В проекте поучаствовал и эпатажный Андрей Смоляк. Расписывал куклу-кобоши мастер кисти прямо в эфире СТВ. Широкими мазками в ярко-красном стиле, с намеком на мир и безопасность, получился необычный самурай.

Андрей Смоляк, художник:

Это японский самурайчик, петух, который встал рано и кукарекает. Символ солнца, символ неуспокоенности.

Доставляли в Минск заготовки японских неваляшек прямиком из Страны восходящего солнца.

А вот делали кукол из бумаги, журавликов-цуру, которые тысячами прилетают в Мемориальный парк мира в Хиросиме.

Кендзо Такада, дизайнер:

Главная цель этого проекта – рассказать молодому поколению, что произошло в Японии, чтобы они старались, чтобы в будущем такого больше не повторилось. Я очень благодарен белорусам за то, что вы приняли участие в проекте. Хотелось бы, чтобы и дальше Беларусь, Украина и Япония продолжали культурный обмен.

Анна Королевская, директор Национального музея «Чернобыль» (Украина):

Мы в первую очередь к этому проекту пригласили присоединиться людей, которые по-настоящему знают, что такое боль, что такое боль потерять близких, что такое боль потерять родной дом.

Поддержало акцию и посольство Японии в Беларуси.

Хироки Токунага, посол Японии в Республике Беларусь:

Беларусь и Японию объединяет достаточно печальное прошлое. И этот проект как раз посвящен этой теме. У Беларуси и Японии много общих моментов. Наши нации похожи, к примеру, характером – мы спокойные, уравновешенные, трудолюбивые. И я надеюсь, что 25-летие дипотношений между нашими странами станет еще большим стимулом для укрепления связей.

Виктория Ходосок, СТВ:

В Стране восходящего солнца куклы – это не только настоящее произведение искусства, но и источник удачи. К примеру, теру-теру-бозу, немного похожая на привидение, может приманить хорошую погоду. Или наоборот, дожь: в таком случае ее нужно повесить вниз головой. Милый бычок, тоже сделанный из папье-маше, как и кобоши символ силы, упорства и победы японского народа над бедой. На игрушке есть пятна и полоски, по легенде это следы побежденной болезни.

«Кукольную» акцию японцы проводят не первый год. Подобный проект делали вместе с французами. В 2017 году к росписи присоединились и белорусы. Впервые. В экспозиции на вернисаже более 200 работ. Семь из них – наши. Две окиагари-кобоши остались в Минске.

На благотворительном аукционе они станут лотами, а вырученные деньги перечислят на счет Белорусского детского хосписа.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Мы хотим сделать паллиативную реабилитацию, центр который будет здесь, но дальше выезд будет на дом. По всем регионам Республики Беларусь. То есть мы хоти взять автобус, оснастить его реабилитационным ( переносная кушетка, мячи) – всем, что необходимо для паллиативной реабилитации. Для этого нужны, и если все будет хорошо, мы как раз пустим их на этот проект.

Впрочем, на товар уже есть купец. Неваляшкой Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович заинтересовалась одесситка Дарья Сафина.

Дарья Сафина, жительница Одессы (Украина):

Я пересматривала очень много кукол до этого, и еще ни одной такой не видела. Она очень интересна свой символикой, потому что в ней много славянских мотивов. И она очень добрая, светлая. Мне захотелось, чтобы именно эта куколка была у меня.

Окиагари-кобоши для японцев не просто кукла, это счастливый талисман, символ стойкости и выносливости. Ко всему, эта игрушка достаточно своеобразная. Сколько бы вы не пытались положить ее на стол, она всегда поднимается.