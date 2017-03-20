Прямой эфир

Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах

20 марта 2017 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И начнём выпуск с резонансного происшествия. Вода из крана – как источник повреждений сантехники и даже ожогов кожи.

Жители дома по улице Лынькова сами того не зная, подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах.

Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах -1

О том, что трубы будут чистить от ржавчины, людей предупредили, но сроки несколько раз поменяли. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах -3

# общество # Отравления

Другие новости рубрики

Все новости
Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
20 марта 2017 16:29

Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест

В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика
20 марта 2017 14:43

В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика

В мире детектива: писатель Влада Юрьева о своём творческом пути
20 марта 2017 11:11

В мире детектива: писатель Влада Юрьева о своём творческом пути