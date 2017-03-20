Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах

Жители дома по улице Лынькова сами того не зная, подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах.

Новости Беларуси. И начнём выпуск с резонансного происшествия. Вода из крана – как источник повреждений сантехники и даже ожогов кожи.

О том, что трубы будут чистить от ржавчины, людей предупредили, но сроки несколько раз поменяли. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.