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10 апреля Александр Лукашенко встречается с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ

10 апреля 2018 07:45
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 апреля  встретится с руководителями и коллективами крупнейших  СМИ  нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 апреля Александр Лукашенко встречается с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ-1

В телестудию Белтелерадиокомпании приглашены  более 130 журналистов. Все они смогут стать активными участниками общения и задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы.

Команда СТВ  будет присутствовать на встрече в компании с представителями БТ, ОНТ и  телерадиокомпании «МИР». Приглашены на встречу и представители крупнейших государственных печатных изданий.

Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы (подробности). 

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси

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