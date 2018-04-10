10 апреля Александр Лукашенко встречается с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 апреля встретится с руководителями и коллективами крупнейших СМИ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В телестудию Белтелерадиокомпании приглашены более 130 журналистов. Все они смогут стать активными участниками общения и задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы.

Команда СТВ будет присутствовать на встрече в компании с представителями БТ, ОНТ и телерадиокомпании «МИР». Приглашены на встречу и представители крупнейших государственных печатных изданий.

Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы (подробности).