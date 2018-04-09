Прямой эфир

Летнее кафе-баржа на Свислочи не возобновит работу

09 апреля 2018 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Летнее кафе-баржа в районе Троицкого предместья уступило место смотровой площадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Летнее кафе-баржа на Свислочи не возобновит работу -1

Кафе закончило работу два года назад, сейчас его заменила современная смотровая площадка. На воде баржа держалась за счет особой сборной конструкции, которую демонтировали и утилизировали. Так что в других частях города заведение работу не возобновит.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Капремонт ждет переходы на ЖД-вокзале, Институте культуры и в Уручье
09 апреля 2018 19:49

Капремонт ждет переходы на ЖД-вокзале, Институте культуры и в Уручье

Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?
09 апреля 2018 19:36

Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?

Крупнейшая сделка в истории «Белавиа»: в лизинг закупят 5 самолетов Embraer
09 апреля 2018 18:03

Крупнейшая сделка в истории «Белавиа»: в лизинг закупят 5 самолетов Embraer