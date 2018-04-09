Летнее кафе-баржа на Свислочи не возобновит работу

Новости Беларуси. Летнее кафе-баржа в районе Троицкого предместья уступило место смотровой площадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Летнее кафе-баржа в районе Троицкого предместья уступило место смотровой площадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кафе закончило работу два года назад, сейчас его заменила современная смотровая площадка. На воде баржа держалась за счет особой сборной конструкции, которую демонтировали и утилизировали. Так что в других частях города заведение работу не возобновит.