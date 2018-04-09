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В Минске стало меньше стихийных рынков

09 апреля 2018 20:14
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Новости Беларуси. В Минске снизилось число стихийных рынков. Санитарная служба с начала 2018 года проверила более 200 ранее злополучных мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как оказалось, недаром. Жесткий контроль за соблюдением всех норм и правил продолжится. Продавцов-нелегалов просят узаконить свою деятельность и переместиться на рынки, иначе придется заплатить немалый штраф.

В Минске стало меньше стихийных рынков-1

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Штраф за нелегальную торговлю у нас до 50 базовых величин. Сумма вполне приличная, поэтому не рекомендовала бы как нелегальным торговцам выходить на улицы города, так и нашим горожанам покупать эту продукцию. Она вся неподтвержденного качества, неизвестно, сколько месяцев или лет хранилась, в каких условиях.

В Минске стало меньше стихийных рынков-4

В целом по результатам проверок в отношении недобросовестных коммерсантов составлено более 100 протоколов.

# общество # Фотофакт # Нина Емельянова # Торговля в Беларуси

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