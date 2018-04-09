В Минске стало меньше стихийных рынков

Новости Беларуси. В Минске снизилось число стихийных рынков. Санитарная служба с начала 2018 года проверила более 200 ранее злополучных мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как оказалось, недаром. Жесткий контроль за соблюдением всех норм и правил продолжится. Продавцов-нелегалов просят узаконить свою деятельность и переместиться на рынки, иначе придется заплатить немалый штраф.