В Минске стало меньше стихийных рынков
Новости Беларуси. В Минске снизилось число стихийных рынков. Санитарная служба с начала 2018 года проверила более 200 ранее злополучных мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как оказалось, недаром. Жесткий контроль за соблюдением всех норм и правил продолжится. Продавцов-нелегалов просят узаконить свою деятельность и переместиться на рынки, иначе придется заплатить немалый штраф.
Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Штраф за нелегальную торговлю у нас до 50 базовых величин. Сумма вполне приличная, поэтому не рекомендовала бы как нелегальным торговцам выходить на улицы города, так и нашим горожанам покупать эту продукцию. Она вся неподтвержденного качества, неизвестно, сколько месяцев или лет хранилась, в каких условиях.
В целом по результатам проверок в отношении недобросовестных коммерсантов составлено более 100 протоколов.