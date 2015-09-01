В Гродно 1 сентября открылась школа-новостройка

Новости Беларуси. 1 сентября – День знаний. В стране за парты сели 965 тысяч школьников, из них свыше 100 тысяч – первоклассники. В целом это почти на 20 тысяч учеников больше, чем в прошлом году. К первому сентября в Беларуси открыты и новые школы.

В Гродно её построили в самом густонаселённом микрорайоне всего за 11 месяцев. Занятия здесь будут вестись в две смены. Только первых классов сформировано 15, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На школьной территории разместился целый спортивный комплекс – тренажёрные залы, волейбольные площадки, теннисные корты и бассейн. Здесь будут действовать многочисленные спортивные секции, заниматься в которых смогут дети со всего района.

Агния Сукач, ученица первого класса средней школы №40 Гродно:

Мне понравилось, что бассейн есть. Я всегда хотела ходить в школе в бассейн. Я еще буду на рисование ходить. Мне нравится эта школа!

Екатерина Копыцкая, житель города Гродно:

Мы ее очень долго ждали на самом деле. Здесь очень много спортивных комплексов, как теннисный корт, хоккейная коробка. Было бы хорошо, чтобы все это здесь продолжалось.

Ирина Карлинская, заместитель директора по учебной работе средней школы №40

Школа станет не только образовательным учреждением, но и центром культуры и оздоровления для всех жителей микрорайона. Здесь смогут получить оздоровительные услуги и родители, и жители микрорайона, и, конечно, наши дети, в первую очередью.